Adm. direktør i WindowMaster, der har hovedsæde i Vedbæk, Erik Boyter. Foto: PressConnect ApS Foto: PressConnect

Send til din ven. X Artiklen: Midt i corona: Denne virksomhed sælger bedre indeklima Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Midt i corona: Denne virksomhed sælger bedre indeklima

WindowMaster kommer trods corona-krisen stærkt ud af 2020. Samtidig forventer selskabet at væksten vil fortsætte de gode takter i 2021.

Rudersdal - 14. december 2020 kl. 06:12 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Det danske cleantech selskab WindowMaster har succes. Virksomheden, der har hovedsæde på Skelstedet i Vedbæk blev børsnoteret her i efteråret efter at interessen for WindowMasters grønne løsninger er steget markant. Det fortæller adm. direktør Erik Boyter.

- Selv om 2020 har været præget af usikkerheden omkring corona-pandemien og Brexit, så har vi oplevet, at vores løsninger bliver stadig mere efterspurgte i både nybyggerier og store renoveringsprojekter i hele den vestlige verden. Derfor er vi meget tilfredse med de positive forventninger til 2020 som helhed, lyder det fra Erik Boyter i en kommentar til en fondsbørsmeddelelse.

WindowsMaster er verdens førende producent af anlæg til naturlig ventilation, som er langt mere klimavenlige end traditionelle mekaniske ventilationssystemer og Erik Boyter glæder sig over, at de positive forventninger til 2021 ser ud til at komme i mål:

Efterslæb og vækst - Hvis vi ser på de generelle markedsforhold, så har vi set at en generel mangel på byggematerialer og arbejdskraft har udsat færdiggørelse af igangværende projekter. Dette voksende efterslæb kombineret med vækst i ordrebøgerne understøtter vores vækstforventninger til 2021, siger den adm. direktør.

Af den netop offentliggjorte selskabsmeddelelse fremgår det, at WindowMaster ser en højere vækst i omsætningen end forventet i 4. kvartal. Den højere toplinje er spredt over de fleste markeder, men selskabet har set en betydelig vækst i Storbritannien - delvis forårsaget af Brexit-usikkerheden pr. 1. januar 2021 - men også øget vækst i Nordamerika.

Erik Boyter oplyser, at WindowMaster forventer en omsætning i 2020 på lige under 200 millioner kroner, mens EBITDA forudses at komme til at lande på lige knap 15 millioner kroner. Omsætningen i 2021 forventes at lande på 205-215 millioner kroner uden at indregne eventuelle opkøb af andre virksomheder.

Væksten kommer fra en tilbagevenden til normale salgsniveauer i Europa og organisk vækst i Nordamerika. EBITDA for det kommende år forventes at lande på 22-28 millioner kroner. De positive udsigter skal ses på baggrund af både investeringer i organisk vækst i Nordamerika og en betydelig styrkelse af selskabets digitale indsats i forhold til marketing, produktløsninger og processer.

FAKTA EBITDA står for »Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization«. Det er et udtryk, der bruges til at måle en virksomheds driftsrentabilitet.