Midlertidigt testcenter i Birkerød fredag og søndag

Coronasmitten er både høj og stigende i Rudersdal, og nu, fredag og søndag, er det muligt at blive testet for corona lokalt. Der bliver oprettet et midlertidigt testcenter ved Birkerød Idrætscenter

Rudersdal - 17. december 2020 kl. 09:09 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Mange borgere har efterspurgt mulighed for at blive testet for corona her i kommunen. Nu er det lykkedes at indgå en aftale om etablering af et lokalt, midlertidigt testcenter.

Testcenteret vil være åbent ved Birkerød Idrætscenter på fredag 18. december fra klokken 8 til 16 og igen søndag 20. december fra klokken 9 til 13.

”Vi har længe efterspurgt et lokalt testcenter. Desværre ser vi hver dag stigende smittetal i hele kommunen, ligesom vi kan konstatere, at den samlede testkapacitet er voldsomt presset. Jeg er glad for, at vi nu kan tilbyde vores borgere et lokalt supplement til de øvrige testmuligheder. Jeg håber, at alle de, som er i tvivl, om de er smittede, benytter sig af muligheden, men opfordrer samtidig til tålmodighed. Med den forventede bemanding forventer vi at kunne gennemføre 6-700 test over de to planlagte dage,” siger borgmester Jens Ive (V) i en pressemeddelelse fra kommunen.

Kom i god tid Hvis man vil benytte sig af muligheden for at blive testet lokalt, skal man blot møde op inden for de anførte tidsrum. Det er ikke muligt at tidsbestille. Rudersdal Kommune gør opmærksom på, at der kun vil være ét testhold. Derfor kan der være ventetid, advarer kommunen, som opfordrer alle til at tage det gode julehumør med, klæde sig varmt på og indstille sig på, at skulle stå i kø udenfor. Testteamet vil eventuelt lukke køen før tid, hvis den er meget lang.

Testcenteret ligger i Birkerød Idrætscenter på Bistrupvej 1 i Birkerød. Der er adgang udefra på venstre side af bygningen ved passagen mellem skaterbanen og idrætscenteret. Der vil være tydelig skiltning.

Hvis man ankommer i bil er der 133 p-pladser ved Birkerød Idrætscenter og 50 p-pladser ved Søndervangshallen.

Ankommer man med S-tog, skal man gå til højre, op ad Stationsvej, mod Bistrupvej. Gå over krydset, mod svømmehallen. Gå mod den store hvide bygning, forbi den hvide bygning og drej til højre lige ved skaterparken.

Er man gående: Følg skilte, som viser vej mod testcenter.