Midlertidigt testcenter åbner i Birkerød

Smitten er høj i Rudersdal og specielt i Birkerød. Derfor bliver der nu etableret et midlertidigt testcenter ved Birkerød Idrætscenter på søndag

Rudersdal - 06. november 2020 kl. 09:04

Gennem de seneste to uger har der været et stigende antal smittede med corona navnlig i Birkerødområdet. Derfor etableres der i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Rudersdal Kommune et midlertidigt testcenter ved Birkerød Idrætscenter på søndag 8. november i tidsrummet klokken 10.15-15.45.

"Regionen har nu mulighed for at køre ud med mobile testcentre og hjælpe der, hvor der lige nu er ekstraordinært behov for test, fx fordi smitten stiger pludseligt. Jeg er glad for, at vi på den måde kan sætte hurtigt ind i Birkerød, hvor vi desværre har set en stor smittespredning den seneste tid," siger Christoffer Buster Reinhardt (K), som i denne sammenhæng er formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden.

Borgmesteren glæder sig også over initiativet:

"Vi har oplevet en voldsom stigning i smitten over de seneste uger. En stor del af smitten er koncentreret i og omkring Birkerød. Derfor er jeg glad for, at Regionen så hurtigt kunne rykke ud med deres nye mobile testcenter. Jeg håber, at alle de, som er i tvivl, om de er smittede, benytter sig af muligheden," siger Jens Ive (V) i en pressemeddelelse.

Mød op i god tid Hvis man vil benytte sig af muligheden for at blive testet lokalt på søndag, skal man blot møde op mellem klokken 10.15 og 15.45. Det vil være en god idé at møde op i god tid. Testcentret lukker senest klokken 15.45.

Testcenteret ligger i Birkerød Idrætscenter på Bistrupvej 1 i Birkerød. Der er adgang udefra på venstre side af bygningen ved passagen mellem skaterbanen og idrætscenteret. Der vil være tydelig skiltning.

Der er 133 p-pladser ved Birkerød Idrætscenter og 50 p-pladser ved Søndervangshallen for dem som kommer i bil. For gående er der skilte, som viser vej mod testcentret.

