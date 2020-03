Mens beboer sov: Striben af indbrud fortsætter

De daglige anmeldelser om indbrud i Rudersdal fortsætter. I fredagens døgnrapport fra Nordsjællands Politi står endnu to indbrud opført. Det ene er sket på Ellekrogen i Vedbæk fra onsdag klokken 23.00 til torsdag klokken 07.00. Her er en rude i terrassedør knust og en rude indtil stue fjernet, mens beboerne lå og sov. Fra adressen blev stjålet sølvtøj og smykker.

Og i tidsrummet fra tirsdag klokken 13.00 til torsdag klokken 17.15 har en tyv også været på »arbejde« på Elnasvej i Holte. Her blev ligeledes stjålet smykker, oplyser politiet. Tyven kom ind ved at smadre et vindue ind til en stue.