Lørdag den 10. august løber det traditionelle morgenbord af stablen i Birkerød. Morgenbordet er arrangeret af Birkerød Handelsstandsforening, der igen i år forventer et stort fremmøde. Birkerød Torvedage skyder samme dag efterårets sæson i gang og Præstegårdens Havekreds afvikler havemarkedet Country Fayre. Foto: Lars Sandager Ramlow

Med morgenbord viser Birkerød handelslivet frem

Rudersdal - 02. august 2019 kl. 06:29 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Traditionen tro sættes der for alvor gang i handelslivet og bymidten i Birkerød, når Birkerød Handelsstandsforening afvikler morgenbord på Birkerød Hovedgade klokken 08.00 næste lørdag den 10. august. Rundstykker er der bestilt en god mængde af til lørdagens begivenhed, fortæller næstformand i Birkerød Handelsstandsforening, Jeanette Juul Rasmussen.

- Vi har bestilt et sted mellem 2000-3000 rundstykker. Det kommer til at tage to timer at smøre, fortæller hun.

Heldigvis er der masser af hjælp at hente. Både forretningsdrivende og lokalpolitikere griber traditionen tro smørekniven klokken seks om morgenen for at give rundstykkerne et lag tandsmør.

Jeanette Juul Rasmussen mener, at morgenbordet bidrager med noget særligt til handelslivet i Birkerød.

- Det giver en anledning til at vise byen frem. Det er også en dag, hvor de forretningsdrivende får mulighed for at vise deres butik frem for nye mennesker, men også fastholde kunder. Med morgenbordet vil vi også gerne forkæle kunderne, siger næstformanden.

Det er ikke kun morgenbordet, der lørdag får bymidten til at boble af liv. Birkerød Torvedage skyder efterårssæsonen i gang samme dag, ligesom at Præstegårdens Havekreds står for havemarkedet Country Fayre i Birkerød Gl. Præstegårds have.

Mens der stadig er ledige stande at komme efter på havekredsens Country Fayre, fortæller Rikke Andersen, der er formand for Birkerød Torvedage, at alle stande her er fuldt booket den 10. august. Stadeholderne er både lokale forretningsdrivende og folk udefra.

- Der kommer et meget bredt udsnit af stadeholdere. Der vil både være vin, helsevarer, pølser, honning, blomster og meget mere, opremser hun.