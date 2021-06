Se billedserie Hvilket privilegie er det ikke at lave noget med og for glade mennesker," siger Louisa Wibroe, der i vinter fik ideen til at arrangere koncerter i familiens fantastiske have på Søllerødvej. Foto: Pernille Borenhoff

"Med kærlighed til musik og stedet"

Louisa Wibroe inviterer til udendørs intimkoncerter i løbet af sommeren i familiens helt unikke have i Søllerød

Rudersdal - 27. juni 2021 kl. 11:46 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Mange eventyr og fantasyfortællinger starter med, at en person falder ned i et hul, går gennem en dør eller som i Harry Potters tilfælde tager et tog til en anden verden.

På Søllerødvej ligger et sted, hvor man går igennem en smedejernslåge og træder ind i en ganske anden verden. En verden med vandbassiner med ænder, mandshøje rododendron, tårnhøje cypresser, sirligt klippede buksbombuske, gips- og sandstensskulpturer, springvand og et mellemstort sandfarvet slot med adskillige sidebygninger spredt omkring i den parklignende have. Nogle af disse huse må været Danmarks smukkeste "redskabsskure."

I det store slotslignende hus bor reklamemanden Peter Wibroe med sin hustru. Og det er ham, der de seneste 40 år i stort set døgndrift har lagt flid, energi og kreativitet i projektet og har forvandlet området fra et sted med en enkelt patriciavilla til en levende kulisse, der mest af alt minder om et 200 år gammelt fransk slot.

I havens andet store hus bor hans nu 53-årige datter Louisa Wibroe, der er grafiker, men også bruger så meget tid, som hun overhovedet kan, på at ordne hus og have.

Vokset op i haven Hun har fulgt og været en del af udviklingen, fra hun var ganske lille. Peter Wibroe købte det oprindelige hus tilbage i 1974.

"Jeg kunne godt tænke mig at prøve at være én, der oplever stedet her for første gang. For mig er det mit hjem, som jeg har fulgt tilblivelsen af lige fra begyndelsen. Jeg elsker det, og jeg nyder skønheden dagligt. Men at se det hele i sin nuværende pragt for første gang må alligevel være en ganske særlig oplevelse," siger hun.

Og hun har fuldkommen ret. Det er fantastisk. Magisk og meget, meget udansk.

Koncert og havevandring De senere år har familien åbnet haven for utallige haverundvisninger, men i vinter, hvor Louisa som så mange andre syntes, at der manglede både mennesker, liv og musik i hendes liv, fik hun en idé.

"Sidste år lejede vi haven ud til Rudersdal Sommerkoncerter, og det var en meget fin og hyggelig dag. Men jeg tænkte, hvorfor laver jeg ikke det her selv? Fylder haven med vidunderlig klassisk og populær musik," siger hun.

Første skridt var at søge om tilladelser hos kommune og politi, og da de sagde god for projektet, tog hun kontakt til sit netværk.

"Den første, jeg spurgte, var operasangerinden Louise Fribo. Hun er en af mine allerførste veninder og boede lige overfor, da vi var børn. Louise sagde med det samme ja, og hun synger til akkompagnement af Christian Berg, der jo også er lokal og selv arrangerer koncerter," siger Louisa.

En fryd at fylde haven Koncerterne bliver opført udendørs, hvor publikum sidder omkring et havebassin. Og selvom der er plads til virkelig mange mennesker i haven, så har Louisa Wibroe sat en begrænsning på 100 gæster.

Det betyder, at de første to koncerter i juni måned allerede er udsolgte, mens der i skrivende stund, stadig er billetter til koncerterne i juli og august måned.

Havelågen åbner en time inden, koncerterne går i gang, så folk har god tid til at gå rundt og nyde haven og købe en drink i baren.

"Fokus er, at der skal være nærvær og hjerterum, og at alt er lavet ud fra hjertet med kærlighed til musikken og stedet," siger Louisa.

Skulle det regne virkelig meget på dagen, så udskydes koncerten. Men er det bare lidt halvskidt vejr, gennemføres de.

"Publikum på meget gerne medbringer egne tæpper", siger hun.

Tilladelsen til at afholde koncerter gælder foreløbig for i år.

"Men hvis kommunen er villig, så vil jeg rigtig gerne lave det igen til næste år. Det er en fryd at fylde haven med musik og glade sjæle. Det giver mig den skønneste energi. Det er sådan et privilegium at få lov til at glæde andre mennesker." siger Louisa Wibroe.

www.exillion.dk

Koncerter

9. juli: From Bach to Brazil. Morten Ryelund, Allan Sjølin, Joel Gonzalez

10. juli: Erann DD

31. juli: Flemming Enevold

1. aug.: Louise Fribo

15. aug.: Barok i haven. Morten Ryelund, Lars Colding Wolf