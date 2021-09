Se billedserie Rektor Niels Hjølund Pedersen er alene med sit spejlbillede på opløbet, hvor han har mistet vinderen af syne. Foto: ALLAN NORREGAARD

Mathias vandt 1200 flødeboller

Rektor Niels Hjølund Pedersen blev slået med ikke mindre end 20 sekunder ved fredagens traditionelle løb på Nærum Gymnasium.

Rudersdal - 19. september 2021 kl. 19:25 Af Frank S. Pedersen Foto: Allan Nørregaard Kontakt redaktionen

Efter 16 minutter og 27 sekunder kunne Mathias Buchgreitz triumferende strække armene i vejret. Han kom først i mål gennem den sorte portal, og vandt dermed flødeboller til alle elever og lærere på Nærum Gymnasium.

- Jeg fik ham lige inden, vi løb ind i skoven, puster vinderen af de fem kilometers løbetur på skovstier og veje omkring gymnasiet på Nærum Hovedgade.

- Det var meget fedt, men også hårdt, siger han, der ud over at gå i 2.x også er juniorløber i Søllerød Orienteringsklub.

Mathias Buchgreitz løber i mål som vinder af flødeboller til alle elever og lærere på Nærum Gymnasium. Foto: Frank S. Pedersen

- Jeg ved ikke om det er en god tid, jeg tror aldrig jeg har løbet præcis fem kilometer før.

En glad nummer to Præmien for sejren er udlovet af rektor Niels Hjølund Pedersen, der hvert år udfordrer sine studerende. Kun en enkelt gang før er det lykkedes at slå ham for flødeboller.

- Jeg græder med det ene øje og griner med det andet, siger en svedig men alligvel glad nummer to ved fredagens NAGadeløb.

- ... så blev afstanden langsomt større og større, fortæller vinderen til rektor.

- Jeg er ked af at blive slået, men glad for at ungdommen vinder, siger den 49-årige taber, der også hyldede sin 18-årige overmand direkte.

- Det var fedt, at du slog mig. Jeg så godt, du trak lidt fra ved den Røde Port og tænkte 'han får lige lidt plads', men så .... Jeg havde på forhånd solgt den for 16.47, indrømmede rektor.

Glade fodbolddrenge fra blandt andet Holte var inden løbet i højt humør sammen med rektor.

Forbehold på plads Den kloge toer havde også på forhånd taget højde for et eventuelt nedlag i løbet, der måske mere handler om fællesskab og udfordringer end flødeboller.

- Det har været lidt op og ned med formen, men sådan er det i min alder. Men det er altid en festlig dag. Jeg har øvet mig, og man kan ikke bare komme i god form fra volleyball, tennis eller en anden idrætsgren, når det er fem kilometer. Så bliver man overrasket efter en kilometer eller to, forklarer han og fortsætter:

Nogle grupper havde et mere eftertænksomt tempo udtænkt til de fem kilometer.

- Men jeg bliver jo et år ældre hver gang, mens eleverne bliver ved med at være unge, sagde han, da vi mødtes på lærerværelset. I år var han endda blevet to år ældre, da coronanedlukningen havde sat traditionen på pause sidste år.

Opvarmningen foregik både på gymnasiets torv indendøre og i mindre fællesskaber udenfor.

Bedre en sidste år Hvilket måske også var en fordel for dagens vinder.

- Jeg havde ikke vundet sidste år, der var jeg ikke i så god form, siger Mathias Buchgreitz, der stadig har et par år i juniorrækkerne til at nå de voksne orienteringsløberes niveau.

Vinderen bliver hyldet af elever, der stadig venter på at blive sendt afsted.

- Jeg har løbet mod seniorer før, der fik jeg tæsk, fortæller han, der har dyrket o-løb siden 5.-6. klasse.

De mest voksne fra gymnasiet og en lokal bank levede op til rollen som gode eksempler for de unge.

Karakterræs På lærerværelset svirrede inden løbet historier om hele klasser, der troede, at der blev givet karakterer i idræt efter dagens løb, som alle elever deltager i. Det udløste bange anelser og protester mod præstationsræs. Heldigvis var det kun rygter, som blev manet i jorden af lærerne.

Men stort set alle deltog både i dagens opvarmning i skolens agora (græsk for centralt torv) indendørs, og i løbet. De fleste dog i et mere moderat tempo. 3.g'erne gerne udklædt efter tema klassevis, efter at have fået taget 'fjollebillede'.

Gadeløb i godt humør.

Masser af vand Så løberne blev stadig sendt afsted i grupper lang tid efter, at vinderen var kommet i mål. Alle kan nu se frem til flødeboller, men lige hvornår er uvist.

- Argh, ind til videre kan de få alt det vand de vil. Nu må vi se hvornår flødebollerne er klar, det er jo 1200 og de skal lige laves, smilede Niels Hjølund Pedersen, inden han begav sig ud på sin jogge-af tur.

Favoritgruppen blev sendt ud på ruten først.

Fakta Rektor Niels Hjølund Pedersen giver flødeboller til alle cirka 1100 elever og 100 lærere, hvis der er bare én elev, der kan løbe hurtigere end ham på de 5 km,

Den udfordring har stået ved magt siden 2013, da Niels Hjølund Pedersen løb de 5 km i tiden 15.34, 29 sekunder hurtigere end den hurtigste mandlige elev.

I 2018 blev rektor for første gang slået af Albert Skriver Frydenberg fra det nationale ungdomshold i triatlon med 7 sekunder i tiden 16.45.

Nærums gader og stier var fredag eftermiddag fyldt med løbende gymnasieelever.