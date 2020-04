Ditte Wie fra Holte har oprettet facebook-gruppen: »Corona Rudersdal - Vi hjælper hinanden«. Gruppen har lige over 1700 medlemmer. Foto: Privat

Masser af hjælp i en svær tid

Rudersdal - 22. april 2020

Har du brug for hjælp eller støtte under de særlige omstændigheder, som coronavirussen har medført?

Der findes allerede adskillige initiativer, som tilbyder netop det. Frederiksborg Amts Avis bringer her en lille guide over nogle af de mange frivillige tiltag, der nu er oprettet i Rudersdal.

Corona Rudersdal - Vi hjælper hinanden

Lokale borgere fra Rudersdal har lavet Facebook-gruppen »Corona Rudersdal - Vi hjælper hinanden«. Gruppen er beregnet til at være et forum, hvor man både kan dele tanker og melde sig som frivillig for at hjælpe andre under corona-krisen.

I gruppen kan man også efterlyse hjælp til eksempelvis indkøb, hundeluftning og lignende i ens lokalområde. Søg på »Corona Rudersdal - Vi hjælper hinanden« på Facebook og bliv medlem af gruppen.

Røde Kors' hjælpenetværk

Røde Kors har samlet et beredskab af frivillige, der står klar til at hjælpe ældre, særligt udsatte og personer i hjemmekarantæne med eksempelvis indkøb, samtale over telefon, pakke- og medicinafhentning, hundeluftning og andre praktiske gøremål. Har du, en ven eller et familiemedlem behov for hjælp, kan Røde Kors' Corona Hjælpenetværk kontaktes på telefon 3529 9660 alle dage fra 09.00-19.00.

Gratis hjælp til erhvervslivet

Rudersdal Kommune og Rudersdal Erhvervsforening er gået sammen om at hjælpe erhvervslivet gennem coronakrisen. Rudersdal Erhvervsforening har derfor oprettet den Facebook-side: »Rudersdal Erhvervsforening, Erhvervshjælp, Corona« - hvor der er en række værktøjer, som kan hjælpe nogle af de små og mellemstore virksomheder i Rudersdal Kommune.

Som en gratis service har erhvervsforeningen bedt en advokat og en regnskabskyndig om at sidde ved telefonen eller mailen og besvare spørgsmål.

Det er:

n Advokat Torsten Pedersen, Tlf.: 4590 3330, mail: atpadvokathuset.eu

n Bogholder Gitte D'Arcy, Tlf.: 2530 2244, mail: gitte@asteriks.dk

Interesserede kan ringe til Torsten Pedersen og Gitte D'Arcy mandage og onsdage klokken 10.00 og 12.00 og få rådgivning om, hvordan man kan løse et problem, man står med som følge af coronakrisen. Interesserede kan selvfølgelig til enhver tid maile. Det koster ikke noget.

Snak med Rønnebærvej

Det kan være utrygt og ensomt i disse dage, hvor corona-virussen tvinger de fleste af os til at blive hjemme.

Har man brug for at snakke med nogen og få sat ord på sine bekymringer, kan man ringe alle hverdage fra klokken 09.00-16.00 på telefon 7268 3609.

Det er medarbejdere fra Aktivitets- og Kompetencecenter Rønnebærvej 19 i Holte, som står klar til at snakke med dem, der ringer.

SnakSammen

SnakSammen er en snak mellem to mennesker. En frivillig besøgsven fra Røde Kors og dig.

I kan snakke om lige det, du vil. I sidder hver især hjemme hos jer selv, men I kan se hinanden på video, mens I snakker sammen.

Gratis psykologisk råd til corona-ramte

Er du ramt af corona, kan du få autoriseret psykologhjælp via skrift og video gratis hos We.Care.

Peer-linjen for personer med psykiske udfordringer

Frivillige peer-støtter står klar, hvis man har behov for at snakke. Peerstøtterne har alle selv oplevet psykiske udfordringer og recovery, men er kommet videre i deres liv - de forstår situationen, fordi de selv har været der.

Skriv en mail med dit telefonnummer til peerlinjen@gmail.com, så ringer de dig op tirsdag eller torsdag klokken 12.00-14.00 De ringer fra hemmeligt nummer.

Få en telefonven gennem Ældre Sagen

Under coronakrisen oplever mange at blive isoleret derhjemme. Familie og venner kan ikke længere komme på besøg, men behovet for samvær er der stadig. Har du brug for en hyggelig snak, kan du få en telefonven gennem Ældre Sagen. Alle kan benytte sig af tilbuddet. Du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen.

It-hjælp over telefonen

Behovet for at kunne bruge sin computer og sin mobiltelefon lige nu er større end det plejer at være for de fleste - og især for ældre mennesker, der ikke har fysisk kontakt til omverdenen. Ældre Sagen tilbyder telefonisk hjælp til computer, tablet eller smartphone og internetforbindelse. Kontakt Ældre Sagen Rudersdal for at høre om mulighederne for at få hjælp.

Ældre Sagen tilbyder tryghedsopkald

Ældre Sagen tilbyder ligeledes ordningen »Tryghedsopkald«. Et tryghedsopkald vil sige, at man bliver ringet op hver morgen, så man kan føle dig mere sikker i sin hverdag.

Tilbuddet er især for dem, der bor alene i hjemmet. Måske har man mistet sin familie, eller de bor langt væk.

Det er gratis at få tryghedsopkald, og det kræver ikke medlemsskab af Ældre Sagen. Find links til alt ovenstående her: »rudersdal.dk/temaer/corona-stoette«