Maskerede tyve i Irma i Holte

Irma i Holte Midtpunkt er mandag mellem klokken 00.56 og 02.57 blevet udsat for et indbrud, hvor tre maskerede mænd er brudt ind via en dør til et lager, oplyser Nordsjællands Politi.

Politiet oplyser, at de er i besiddelse af overvågning fra forretningen. Billederne viser, at de tre personer på lageret brækker to porte op, hvorefter de har adgang til et vinrum, hvorfra de har stjålet flere paller med vin og spiritus samt et udstillingsstativ med batterier. Tyvekosterne blev læsset ind i en hvid varevogn, som man kørte fra stedet i.