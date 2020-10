Flere politipatruljer blev sendt ud i området ved forretningen uden at de lykkedes at finde frem til de to røvere. Arkivfoto

Maskerede røvere truede ekspedient til at udlevere penge

To maskerede mænd truede onsdag aften med en pistollignende genstand en ekspedient i forretningen Spar på Nørrevang i Birkerød til at udlevere penge. Det fortæller vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

- Røveriet skete lige ved lukketid. Købmandsforretningen var tømt for kunder og en ekspedient er ved at låse forretningen af, da to maskerede mænd passer ekspedienten op ved bagindgangen til forretningen. Her får de truet sig til et kontant beløb.

- Vi ved ikke om der er tale om et rigtigt våben eller bare en vellignende attrap, som blev brugt til at true med, forklarer vagtchefen.

Efter røveriet forsvandt de to gerningsmænd til fods fra stedet.

Politiet modtog anmeldelsen om røveri klokken 22.36 og sendte straks flere politipatruljer til området, men det lykkedes ikke at finde frem til gerningsmændene.