Mary fejrede international pigedag på Nærum Gymnasium

Masser af ros til elevernes velgørende indsats, da PlanBørnefonden havde inviteret til markering af dagen

Rudersdal - 12. oktober 2021 kl. 18:19 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Alle eleverne sad bænket i agoraen, da Krone 8 trillede ind foran hovedindgangen. Den røde løber var på plads, og chaufføren i det royale køretøj fik placeret bilen lige ud for, så kronprinsesse Mary kunne træde direkte ned på den.

Her blev hun mødt af Nærum Gymnasiums rektor Niels Hjølund, udviklingsminister Flemming Møller Mortensen og bestyrelsesformand for PlanBørnefonden Stine Bosse. Sidstnævnte havde lånt gymnasiet for at markere FN's Internationale Pigedag og stod for invitationerne.

Der er dog en grund til, at det foregik på Nærum Gymnasium. Gennem mange år har eleverne samlet penge ind til fadderbørn i landsbyen Bondo i Kenya. Det er sket i samarbejde med netop PlanBørnefonden.

- Vi har gjort det siden 2014, og man kan sige, at det er i stedet for Operation Dagsværk, der efterhånden ikke kunne samle opbakning på skolen. Vi har valgt at samle ind til vores eget, noget der føles tættere på, forklarer uddannelsesleder Erik Berg til Frederiksborg Amts Avis.

Anerkendelse fra Mary I alt har eleverne på Nærum Gymnasium gennem årene indsamlet 1,8 millioner kroner til børn i landsbyen Bondo i Kenya. Årgangene på gymnasiet har i alt samlet ind til 44 fadderbørn. I dette års indsamling blev der indsamlet 256.620 kroner.

Elever fra gymnasiet har været på besøg i Bondo og det er eleverne selv der organiserer indsamlingen i det såkaldte MAC-udvalg. 'MAC' står for Make A Change og billeder af alle fadderbørnene var i dagens anledning samlet på et par tavler i Nærum Gymnasiums spektakulære foyer.

Tavlerne og repræsentanter for udvalget fik besøg af kronprinsessen og ministeren på deres vej fra den røde løber til sæderne på forreste række ved scenen.

Mere tak til eleverne Anerkendelsen strømmede også fra scenen mod de 1100 elever, der ventede tålmodigt på stolerækkerne.

I første omgang fra rektor Niels Hjølund, der bød alle velkommen.

- Vi er glade for besøget af både kronprinsessen og ministeren, Planbørnefonden og eleverne for deres samlede indsat for pigers rettigheder. Jeg er som rektor glad for, at indsamlingen sker på elevernes egne initiativer, det er tegn på almen dannelse og et globalt udsyn, som er nødvendigt, sagde han og havde ikke svært ved at samle bifald.

Det samme kan siges om Stine Bosse.

- I har indsamlet over 256.000 kroner, det er noget vi kan få øje på i vores samlede økonomi. Tak fordi i viser vejen, sagde hun til forsamlingen.

Udviklingsministeren ville ikke stå tilbage i taknemmelighed.

- Jeg får lyst til at hver af jer et håndtryk, tak for jeres engagement, der gør mig i stand til at udføre mit arbejde i verden, fortsatte han roserne.

Pigerne i Sahel Men dagen havde et helt andet tema. PlanBørnefonden havde valgt at sætte fokus på piger og kvinders situation i Sahel, et bælte af tørre landområder syd for Sahara.

- Der er tre millioner mennesker på flugt i det centrale Sahel, forklarede dagens vært på scenen, Ditte Haue. Ikke mindst kvinderne i området er på flugt fra klimaforandringer, konflikter og terror, sult, udnyttelse, manglende uddannelse og rettigheder, tvangsægteskaber og corona.

PlanBørnefondens ansvarlige for arbejdet med de unge i området, Pamela Akplogan, var igennem på en direkte forbindelse fra Dakar, for at fortælle om forholdene.

Udviklingsministeren stillede op til spørgsmål fra eleverne, og roste dem igen, denne gang for kvaliteten af spørgsmål.

Hele seancen sluttede af med sangen 'Girl on fire' sunget af Andrea Lykke Oehlenschlæger, der er ambassadør for PlanBørnefonden og aktuel i rollen som Whitney Houston i musicalopsætningen af 'The Bodyguard'.

