Marina-projekt skudt til hjørne - Her er de politiske kommentarer

Rudersdal - 14. april 2021 kl. 05:07 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Rudersdal Kommune har efter ønske fra ejerne af den såkaldte Marina-grund i Vedbæk, CPM Invest A/S, valgt at udskyde den planlagte borgerproces om et nyt udviklingsprojekt for Marina-grunden. Her er de politiske kommentarer:

Kristine Thrane (S) - Overordnet synes jeg, at det nu tidligere projekt var spændende på mange måder, men det var for stort og for bombastisk. Derfor er jeg glad for, at det nu tages op til revision, og jeg er spændt på at se, hvad der kommer af nye projektforslag. Og her håber jeg så, at nogle af de spændende idéer kan føres videre. Jeg kunne godt lide idéen om underjordisk parkering, og at man lavede en form for »Strøg« ud til Strandvejen, som kunne blive et fint samlingssted for mange borgere. Nogle af disse idéer ser jeg gerne i et mindre bombastisk projekt.

Ann-Sofie Orth (K) - Man kan altid diskutere rækkefølgen i processen, men det er godt, at der nu stoppes op. Ejeren af grunden række hånden ud til borgerne, så der kommer en dialog, inden et eller flere nye forslag bliver forelagt kommunalbestyrelsen og kommer i høring. Når det er sagt, så er det dog vigtigt, at den politiske debat fortsætter. Der er meget politisk at forholde sig til, og Det Konservative Folkeparti er helt åbne om vores bekymringer i området. Senest har vi delt flyers ud i Vedbæk, så vores holdning er klar. Vi ønsker ikke et alt for massivt og voldsomt projekt, men lad os nu se, hvad der kommer på bordet, når ejer-kredsen har været i dialog med borgerne.

Court Møller (R) - Der er ingen grund til at holde et borgermøde, når der ikke længere foreligger et realistisk projekt. I virkeligheden synes jeg, at vi har lært meget af seneste tids debat. Marina-grunden, der skal bygges på, er en af de mest synlige og mest markante placeringer i hele Vedbæk. Derfor skylder vi også borgerne, at vi får et ikonisk byggeri, som vi med glæde kan se på de næste 100 år. Derfor foreslår Radikale Venstre, at der måske kan holdes en arkitektkonkurrence, så vi kan få flere spændende tanker på bordet. Det kan godt være, at vi lander på et større og højere byggeri end det, der står i dag, men hvis det arkitektonisk er superflot, og hvis borgerne i området kan se sig selv i det, så er det jo ikke udelukket.

Marina-grunden, der skal bygges på, er en af de mest synlige og mest markante placeringer i hele Vedbæk. Derfor skylder vi også borgerne, at vi får et ikonisk byggeri, som vi med glæde kan se på de næste 100 år, lyder det fra den radikale Court Møller. Foto: Lars Sandager Ramlow

Jacob Jensen (EL) - Der er god forretning i et projekt med mange boliger, men det projekt, der forelå var alt for stort. Borgerne i området er blevet vant til det nuværende byggeri, og de ønsker ikke en ny kæmpe blok, der skæmmer området. Jeg synes, at det er positivt, at ejeren grunden, CPM Invest A/S, har lyttet til modstanden til projektet. I Rudersdal er der en dårlig vane, at man lytter, men så gør man tingene alligevel som planlagt. Se bare Vedbæk Bibliotek...

Anne Christiansen (L): - Vi tager ejerens beslutning til efterretning. Det betyder, at vi fra Byplanudvalget må se kommuneplanrammerne for Marina-grunden som uændrede, indtil en evt. ny proces måtte kræve et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan. Ejeren skal være mere end velkommen til at henvende sig, når der foreligger et eller flere nye skitseprojekter, som vi konkret kan forholde os til.

Hvad skal det kommende projekt for Hotel Marina i Vedbæk indeholde - og hvilke funktioner skal det rumme. Det er vigtigt at få afklaret, påpeger Rudersdals borgmester, Jens Ive (V). Foto: Lars Sandager Ramlow

Jens Ive (V) - Jeg synes, det er positivt og konstruktivt, at ejerne har lyttet, så vi nu kan få flere projektforslag på bordet med fordele og ulemper. Her er det vigtigt at se på, hvilke funktioner det kommende projekt skal indeholde. Skal der være restaurant, café, fredagsbar og konference-/selskabslokaler. Der skal også ses på, hvor mange boliger og hvor meget hotel, der skal være.

Jens Ive peger på, at det efterhånden er mange år siden, at den populære natklub Submarina lukkede, og det er også år siden, at fodboldlandsholdet flyttede fra Vedbæk til moderne og lækre faciliteter på Strand- & Badehotel Marienlyst i Helsingør:

- Jeg synes, at det meget tydeligt viser, at tiden er løbet fra det eksisterende byggeri. Så der skal tænkes nyt. Vi ser nu frem til en eventuel ny henvendelse om ændring af kommuneplan og lokalplan for området og til nye projektforslag.

