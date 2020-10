Margarinens kunstværksted holder ikke åbent i år

Aflysning Kunstnerne på kunstværkstedet Margarinen i Nærum har med tungt hjerte besluttet at aflyse det ellers traditionsrige arrangement i år på grund af coronaen.

Værkstedet har ellers 20 års jubilæum i år og plejer at tiltrække 3-400 mennesker den sidste week end i oktober, men det ville være uansvarligt at afholde arrangementet denne gang med de gældende restriktioner og afstandskrav.

Men... Har man have lyst til at se hvad de ti kunstnere på Margarinen har frembragt siden sidst, er man altid velkommen til at besøge værkstedet efter aftale.