Mange bække små - skaber god kultur

DTU Science Park har sat fokus på den grønne omstilling og tilbyder nu en delebils-ordning samtidig med at forskerparken har sat gang i en række initiativer, der både kan hjælpe miljøet og skabe vækst

09. februar 2021

Deleøkonomi deler ikke bare ressourcerne, men også vandene. Eksperterne er ikke enige om, at der er et bæredygtigt perspektiv i at dele ressourcer, da det kan skabe øget kapacitet, der reinvesteres.

Hos DTU Science Park på kommunegrænsen mellem Rudersdal og Hørsholm er der dog ingen tvivl om, at dele-ydelser kan hjælpe på en bæredygtig indstilling og dermed hjælpe bæredygtigheden på vej.

- Hos DTU Science Park bliver der både tilbudt dele-hybridbiler, printer-, kopi- og porto-maskiner samt fælles reception, køkken og kaffemaskiner, men også laboratorier og viden. Tanken er at fremme en mere cirkulær økonomi, med fokus på at øge samfundets ressourceeffektivitet gennem en bedre produktudnyttelse. Hvis vi deles om de materielle goder, vil det kræve færre ressourcer og mindre energi at producere nye, påpeger Oline Westerdahl, der er kommunikationschef i forskerparken.

Transportområdet fremhæves ofte som et eksempel på et område, hvor deleøkonomien rummer et positivt potentiale for både byernes trængselsproblemer og miljøet.

- I DTU Science Park har vi sat ekstra fokus på dette område med en Kinto Share delebilsordning for alle virksomheder og medarbejdere i forskerparken. Vi giver simpelthen nem adgang til delebiler til konkurrencedygtige priser. Bilen kan anvendes både som virksomhed og privat og står parkeret i DTU Science Parks egne el-ladere, som der findes mange af i Forskerparken, forklarer Oline Westerdahl.

Der er også ved at blive lavet en aftale med FDM med en »Ta Med« app. Appen er FDM's grønne samkørsels-ordning, der gør det nemt at få glæde af alle de gode fordele ved at køre sammen med en anden, når man skal til og fra din arbejdsplads.

- Vi har selvfølgelig også gjort det nemt at cykle til DTU Science Park med overdækkede skure, samt omklædningsmuligheder med egne skabe og desuden bussen kører lige til døren. På denne måde håber DTU Science Park at gøre fremkommeligheden optimal på en bæredygtig måde, lyder det fra kommunikationschefen.

Fremtidens dele-ydelser I privatlivet er der udviklet mange dele-ydelser, som gør det nemt at dele hus, bil eller sikre en god genanvendelse af materialer. Det går knap så stærkt indenfor business-to-business.

Oline Westerdahl peger på, at en rundspørge blandt Dansk Industris medlemsvirksomheder viser, at der er et potentiale for deleøkonomi imellem virksomhederne. Hvis virksomhederne deler deres overskudskapacitet, vil det kunne forøge BNP med op til 3,9 milliarder kroner (Dansk Industri, 2016).

- En af barriererne for at dele overskydende kapacitet er bl.a. manglende viden om udbud og efterspørgsel og deleøkonomiske platforme. Her har DTU Science Park planer om at implementere en app her i løbet af 2021, som giver virksomhederne mulighed for, at komme i kontakt med hinanden på en smart måde. Dette giver det perfekte grundlag for at kunne dele endnu mere mellem virksomhederne af både materialer og viden, siger Oline Westerdahl.

- Dette skal gerne give grobund for mere innovation og vækst hos de næsten 300 højteknologiske virksomheder, der ligger i forskerparken, uddyber hun.