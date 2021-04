Se billedserie Museumsleder Anja Olsen er mere end klar til at åbne dørene for gæsterne. Pressefoto

Mange aktiviteter for børn og unge på Rudersdal Museer

Mothsgården åbner med en udstilling skabt af - og om - unge i Rudersdal. I løbet af foråret og sommeren vil der være aktiviteter for børn

Rudersdal - 24. april 2021 kl. 11:44 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Søllerød Museer, der er den samlende betegnelse for Mothsgaarden, Vedbækfundene og Lokalakivet, slår dørene op igen 21. april. Det glæder naturligvis mange. Og ikke mindst museumsleder Anja Olsen.

"Vi glæder os rigtig meget til atter at kunne åbne Rudersdal Museer for vores meget savnede gæster i alle aldersgrupper. Vi kender endnu ikke alle anvisninger for genåbningen, men I kan følge med på Rudersdal Museers hjemmeside," siger hun.

Den permanente udstilling på Mothsgården åbner 21. april. Og her vil man kunne se - eller gense - den roste særudstilling 'Fest i åbne sår - Identitet - Sårbarhed - Forandring'.

"Det er en tankevækkende og betagende udstilling om den svære ungdom, som er skabt af paraplyorganisationen Ung i Ruderdal, der har talt med lokale unge om, hvordan det er at være ung. Det er deres bud, vi viser," siger Anja Olsen.

Et nyt tiltag på Mothsgaarden er, at man kan købe kaffe, sodavand og is.

"Man er meget velkommen til at sidde og nyde noget at drikke udenfor," siger Anja Olsen, der også håber, at det med tiden bliver muligt at servere lidt fast føde.

Endnu et tiltag er de mange aktiviteter, der bliver lavet for børn i løbet af foråret og sommeren. Også dem vil man kunne se annonceret på museernes hjemmeside.

Vedbækfundene ved Gl. Holtegaard slår også dørene op for den permanente udstilling.

"Det er en meget børnevenlig udstilling, hvor vi også laver aktiviteter som fx at skyde med bue og pil," siger Anja Olsen.

Udstillingen viser jægerstenalderfolket, der levede og døde i Rudersdal for cirka 7000 år siden. Og her kan man se deres boplads, grave og byttedyr. Se www.museer.rudersdal.dk for yderligere info.