Artiklen: Mand prøvede at stjæle rigtig god rødvin

Den gik ikke... Mandag klokken 19.16 blev det anmeldt fra Kvickly i Holte, at en butiksdetektiv netop havde stoppet en mand, der havde forsøgt at stjæle to flasker rødvin til en værdi af samlet 1200 kroner.