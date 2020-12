I Holte Midtpunkt blev en 27-årig kvinde og en 28-årig mand overfaldet mandag aften. Overfaldsmanden lod sidenhen sin vrede gå ud over de politibetjente, der kom og anholdte ham.

Mand og kvinde overfaldet med slag, spark og spyt på café

Manden både slog, sparkede og spyttede på de to personer, og overfaldet blev anmeldt mandag aften klokken 22.38.

Manden blev anholdt, sigtet for vold og taget med på politigården, ligesom han også fik to sigtelser for fornærmelig tale mod polititjenestemand, idet han slyngede om sig med en række ukvemsord i forbindelse med anholdelsen af ham.