Mand find dig selv

Se billedserie ?Vi er vilde med Slotsparken og venner med Frilandsmuseet. Det skal været vores sted at gå tur, for vores søn Eddie skal vokse op med vores historie,? siger Thomas Rydahl, der for blot to måneder siden flyttede til Sorgenfri. Foto: Pernille Borenhoff

Er du en af de mænd, der ikke forstår, hvorfor din kone kigger til anden side, eller hvorfor der ikke er nok sex i dit liv, så kommer Thomas Rydahl med et kærligt puf i sin seneste roman Forførernes Klub. Og der er håb forude, siger forfatteren, der er født og opvokset i Søllerød

16. april 2021

"Du får dem med det samme. Mine hemmeligheder.

Dem jeg aldrig talte med Hannah om. Min ekskone.

Min far er ikke død. Han sidder i fængsel.

Og min mor er død. Jeg slog hende ihjel. Eller det føles sådan.

Hannah spurgte mig ikke, og som den mand jeg var, sagde jeg ikke noget. Er du også sådan? Eller taler du ivrigt med andre om det sværeste i dit liv. Det gjorde jeg ikke...

Sådan starter Thomas Rydahls seneste roman Forførernes Klub, der 8. april udkommer på Politikens Forlag.

At Thomas Rydahl ikke er som bogens hovedperson, men tværtimod er en mand, der gerne vil fortælle om sine tanker og personlige erfaringer, finder man hurtigt ud af. For han er ikke bange for at tale om ting fra sit liv, sine op- og nedture.

For sådan er Thomas.

Eller rettere... sådan er han blevet.

For livet har på den hårde måde lært ham, at det lønner sig at søge ind til kernen i sig selv og stå ved, hvem man er.

Selv om Thomas Rydahl blev skilt for fire år siden, er romanen langt fra en selvbiografi, fortæller han. Men den er bygget på hans egne erfaringer. Blandt andet hvor svært mænd har ved at kigge indad. Det er noget af det, hovedpersonen i romanen, Flemming, heller ikke formår.

"Jeg har kaldt ham Flemming, fordi det lyder som lemming. Det karakteriserer ham og masser af mænd, at vi bare følger med strømmen, siger Thomas Rydahl.

"Da læserne først møder ham, er han vred, utiltalende og unuanceret. Han kan kun se, at det er hans hustrus skyld, at deres ægteskab er forlist. Han kan slet ikke se, hvad han selv kommer fra, og hvor hans ansvar ligger," siger han.

Efter sit eget ægtskabs forlis måtte Thomas, efter eget udsagn, indse, at hans tidligere partner ikke bar ansvaret for det kuldsejlede ægteskab. Han valgte at se det som om, at han selv var ansvarlig for sammenbruddet. Det gav ham styrke og indsigt til at bearbejde bruddet og få det bedre.

"Min hovedperson Flemming har en følelse af at være tilskuer til sit eget liv. Flemming ved ikke, hvad han vil, han er kommet for langt fra følelsen af, hvad det er, der får ham til at springe glad ud af sengen om morgenen. Sådan var mit også, inden jeg gjorde noget ved det. Og sådan ser jeg, at mange mænds liv er," siger han.

Slut med nemt og godt Mange mænd lider, ifølge Thomas, af den dårlige vane, at de bare vil have det nemt og godt.

"Men at have et liv, der bare er komfortabelt, har også en pris. Nemlig at du giver afkald på dig selv, på det, der er vigtigt for dig," siger han.

I bogen illustreret ved, at Flemmings hustru for eksempel ikke bryder sig om hans tøj, specifikt hans hættetrøjer. Og hun lægger det tøj frem, som hun synes, han skal have på.

Flemming er i øvrigt også ansat i sin svigerfars virksomhed. Han tager ikke sig selv seriøst.

"Den rituelle overgang fra dreng til mand er forsvundet. Vi mangler det der med, at nu er du en ung mand, og nu skal du klare dig selv både fysisk og mentalt. Du har et ansvar. Jeg mener, at manden i dag er håbløst bagud på de mentale kompetencer," siger Thomas Rydahl.

Selv var han et følsomt barn og følte sig forkert af den grund, husker han. I firserne hyldede man stadig den klassiske macho-mand.

"I dag er jeg optaget af at undersøge den moderne mands vilkår og forstå og omfavne knudemanden i os alle. Mænd vil gerne. Jeg har selv været i en del selvudvikling med andre mænd, og det er rørende at opleve, når mænd åbner sig," siger han.

Bogens temaer kredser om de samme temaer, som Thomas Vinterberg behandlede i filmen Druk. Nemlig mænds ensomhed, fællesskaber og forhold til kvinder.

"I Druk er det alkohol, der binder mændene sammen. I min roman tyer Flemming til Søren Kierkegaard og kommer dermed ind i Forførernes Klub. Kierkegaards tanker om at være et menneske, og om hvordan du finder ind til kernen af dig selv, har altid optaget mig," siger han.

Thomas mener, at der skal opdyrkes en kultur blandt mænd, hvor de bliver bedre til at prikke til hinanden og spørge ind til personlige emner.

"Mange mænd åbner sig ikke, hvis de ikke bliver opfordret til det," siger han. Men ifølge ham vil gerne åbne sig og vil gerne finde ind til sig selv. I hvert fald af to grunde.

"Hvis kæresten går, eller hvis de har udsigt til sex. Men det vil være bedre for dem, hvis de kunne åbne op for deres eget helbreds og velbefindendes skyld. Så de kan komme ud af ensomheden på en sundere måde end druk og andre afhængigheder."

Farvel til lemmingen Thomas Rydahl blev uddannet på forfatterskolen fra 1997-99.

"Det var første gang, jeg mødte andre, der også skrev. Og det betød, at jeg følte mig bare lidt mindre skør," siger han.

Alligevel skulle der gå 15 år, fra han gik ud af skolen, til han med en brag debuterede med romanen Eremitten, som siden vandt blandt andet BogForums Debutantpris og Glasnøglen for Nordens bedste krimi.

"I årene inden, havde jeg sendt manuskripter til forlagene, men i dag kan jeg se, at jeg var god til at skrive, men at jeg manglede den gode historie. Jeg skulle finde min egen vej. Med Eremitten skrev jeg for første gang, hvad jeg ville, og hvordan jeg ville. Og det har jeg gjort siden," siger han.

Eremitten blev den første i Erhard-trilogien. Og der har været bud efter filmrettighederne flere gange, uden at projektet dog er landet.

"Der har også allerede været interesse for filmrettighederne til Forførernes Klub," siger han.

Thomas Rydahl er opvokset i Søllerød. Og blev student fra det hedengangne Holte Gymnasium i 1993.

Dengang arbejdede han også i Lyngby Storcenter, hvor han solgte fyldte bagte kartofler, pizzaer og popcorn.Her mødte han blandt andre Anders Rønnow Klarlund, der også senere blev forfatter og skriver under pseudonymet A. J. Kazinski. Sammen udgav Rydahl og Kazinski i 2019 spændingsromanen 'Mordet på en havfrue'.

"Det var ham, der lærte mig op i bagte kartofler," griner Thomas, der glæder sig over, at være flyttet tilbage til området, sammen med sin nye kæreste Frida og deres fælles søn.

"Jeg er et godt sted i livet. Og har aldrig været så inspireret i mit arbejde, som jeg er nu. Det er ikke behageligt at se sig selv dybt i øjnene, men det giver også indre styrke og ny energi. Det sker også for min hovedperson Flemming," siger Thomas Rydahl og fortsætter:

"Og måske holder han op med bare at være en lemming."