- Jeg er nemlig god til at række hånden op, når der er brug for frivillige hænder, og på den måde har den ene opgave taget den næste med, fortæller Sri Sai Das, der er formand for den næststørste forening i Rudersdal, Kræftens Bekæmpelse, med omkring 5000 medlemmer.

Send til din ven. X Artiklen: »Man skal give noget tilbage« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Man skal give noget tilbage«

Rudersdal - 23. juli 2020 kl. 09:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for Kræftens Bekæmpelse i Rudersdal har frivillighed i generne.

Sri Sai Das mener, det er helt naturligt at give noget tilbage til samfundet, når man er så heldig at have det godt. Han bruger en stor del af sin fritid på frivilligt arbejde, for sådan gør man i hans familie, og sådan har han lært det igennem sin barndom i Indien.

Sri Sai Das er for tiden i gang med at organisere den store indsamling til Kræftens Bekæmpelse, hvor han regner med at mobilisere omkring 400 indsamlere til den store indsamlingsdag den 16. august.

Der er nemlig meget, der skal på plads.

Ruterne skal tilrettelægges, indsamlingsbøsserne bestilles, lokalerne i frivilligcentret og i Birkerød skal bookes. Men det forskrækker ikke Sri Sai Das, som har en god gruppe nøglefrivillige at arbejde sammen med og masser af erfaring at trække på.

- Det er jo en vigtig sag at støtte, så derfor meldte jeg mig som indsamler i sin tid, og siden da er det vokset. Jeg er nemlig god til at række hånden op, når der er brug for frivillige hænder, og på den måde har den ene opgave taget den næste med, fortæller han.

Den frivillige verden Sn.dk og Frederiksborg Amts Avis sætter i den kommende tid fokus på frivilligheden i Rudersdal. Overalt i kommunen arbejder lokale ildsjæle for at hjælpe andre og gøre en forskel. Det er hverdagens usynlige helte, som vi her vil trække lidt mere frem i lyset i serien »Den frivillige verden«. Sn.dk og Frederiksborg Amts Avis sætter i den kommende tid fokus på frivilligheden i Rudersdal. Overalt i kommunen arbejder lokale ildsjæle for at hjælpe andre og gøre en forskel. Det er hverdagens usynlige helte, som vi her vil trække lidt mere frem i lyset i serien »Den frivillige verden«. Næststørste forening Kræftens Bekæmpelse har ca. 5.000 medlemmer i Rudersdal og er den næststørste forening i kommunen. Foreningen driver genbrugsbutikken »Igen« i Birkerød. Lokalforeningen gennemfører også en række kampagner, hvor lyserød lørdag med fokus på brystkræft og solkampagnen for at forebygge hudkræft er de mest kendte. Men Das er også med, når kommunens ca. 4.000 unge samles til Hop og Rock, og så sidder han i Regionsudvalg for Kræftens Bekæmpelse.

Født til frivillighed Kræftens Bekæmpelse er bare en af de mange frivillige opgaver, som Das har gang i for tiden. Han er også frivillig indsamler for Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Folkekirkens Nødhjælp.

Han er bestyrelses-medlem af Birkerød Flygtninge Kontakt og lektiehjælper for børn og voksne samt ansvarlig for cykelundervisning for indvandrerkvinder og piger og er en aktiv frivillig i Birkerød Torvedag. Inden da var han formand for ejerforeningen og formand for firma fodboldklub, selvom han faktisk ikke selv har spillet fodbold.

- Jeg har været i gang som frivillig hele livet. Min familie er også engageret i lokalsamfundet, der hvor de bor, så da jeg kom fra Indien til Danmark for at få en videreuddannelse i arkitektur og senere et job som civilingeniør, så var det helt naturligt at finde ud af hvordan jeg kunne bruge min fritid til at bidrage til samfundet. Det er bare om at komme i gang. Der er mange ting, som regeringen og kommunen ikke kan klare, og så er det godt at vi kan hjælpe med at gøre tilværelsen lidt bedre for mennesker, der har brug for det. Staten og kommunen sørger for at mennesker i Danmark overlever, men det er i høj grad de frivillige, der får mennesker til at leve og trives, mener Sri Sai Das, som selv bliver glad af at hjælpe andre.

Han glæder sig lidt ekstra over at være med i Røde Kors besøgstjeneste, hvor han er besøgsven for en 102 år gammel dame

- Jeg har besøgt hende to timer hver torsdag de seneste 6 år og hjulpet hende med lidt af hvert. Jeg har fx lært hende at bruge en computer, da hun var 98 år, og jeg har introduceret hende til brugen af iPad og smartphone. Vi er faktisk blevet venner med hendes familie, og min kone og jeg var for to år siden med til hendes fødselsdag, hvor vi fandt ud af, at hun var 100 år gammel, fordi der lå brev fra dronningen, der ønskede hende tillykke, fortæller Sri Sai Das.

Vejen til integration Engagementet i foreningerne har også været en god vej til integration i det danske samfund for Sri Sai Das, som har fået stort dansk netværk, nye venner og indblik i samfundets opbygning. De gode erfaringer med integration bruger han nu i Birkerød Flygtningekontakt, hvor han er med i lektiecaféen og bruger sine mangeårige faglige erfaringer som civilingeniør til at hjælpe unge studerende på DTU med deres ingeniøruddannelser. Og det er bestemt umagen værd, mener han.

- En af de studerende fik 10 med pil op ad i sin afsluttende opgave, og det glæder mig, at han samt de andre nu er i gang med deres arbejde, siger han.

Savner samarbejde Sri Sai Das brænder for frivilligheden, og han glæder sig over, at der er et stort og engageret frivilligt miljø i Rudersdal, men han kunne godt tænke sig, at der blev mere samarbejde mellem de mange forskellige foreninger.

- Jeg savner det multikulturelle. Vi har jo mange danske foreninger og mange etniske grupper, men der mangler noget multikulturelt samarbejde, der fremmer integration, siger han.

Følg den denne serie med fortællinger om frivilligt virke. Bliv inspireret og rørt og bidrag selv til at fortælle historier om frivillighedens mange ansigter. Send historien og et godt billede til info@frivilligcentret.dk RAM