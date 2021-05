Se billedserie Politikebesøg i Brådebæk. I baggrunden Hans Andersen(V), Jens Ive (V), Trine Torp(SF) og i forgrunden. Kim Damgaard, Rene Ogrocki, Claus Bach. Som det fremgår af baggrunden ligger kvarteret i Brådebæk klods op ad Helsingørmotorvejen. Det gamle støjværn er utidssvarende og absorberer ikke støjen, men kaster den tilbage. Foto. Signe Steffensen

Man må lave noget larm for at gøre opmærksom på støjproblemer

Ubberød fik et støjværn - men pengene slap op da Vejdirektoratet nåede til Brådebæk. Frustrerede borgere havde mandag inviteret landspolitikere til kaffe i en støjplaget baghave

20. maj 2021 Af Signe Steffensen

Det er syv år siden, at Kim Damgaard og hans familie flyttede til Brådebæk. Støjen bekymrede dem selvfølgelig, men det var vedtaget, at både Brådebæk og Ubberød skulle have et nyt støjværn, så han var fuld af fortrøstning, for ud over støjen var kvarteret hyggeligt og børnevenligt.

Helsingørmotorvejen skærer fysisk gennem Kim Damgaards baghave, kun adskilt af et utidssvarende støjværn. Et støjværn, der stod til udskiftning, da de flyttede ind.

Allerede i 2009 anerkendte Vejdirektoratet overfor grundejerforeningen i Ubberød og Brådebæk, at boligområdet i høj grad var plaget af støj, og at ny støjafskærmning ville nedbringe antallet af særligt støjudsatte adresser. Desværre slap den statslige pulje fra 2009-2014 til formålet op, inden turen kom til Brådebæk, så beboerne i den ene halvdel af grundejerforeningen - den del, der ligger i Ubberød fik opsat et støjværn, mens godt 200 husstande i Brådebæk stod tilbage med en lang næse.

"Det er som endelig at stå først i køen til en tur i rutsjebanen og så få at vide, at den er lukket. Vores nabo gav op. Han har solgt huset og er flyttet til Ubberød, hvor der er opsat støjværn. For flertallet er meget glade for at bo her, når man ser bort fra støjen. Vi har lige været igennem en større vandskade, hvor vi blev tilbudt genhusning. I den forbindelse spurgte vi børnene, om de helst ville bo i en skøn lejlighed i København eller i en 28 kvadratmeter skurvogn på grunden hele vinteren. Børnene var ikke i tvivl. De valgte det sidste, så selv om man er træt af støjen, så flytter ikke bare lige, når man har børn," siger Kim Damgaard.

Grundejerforeningen har, siden planerne for at bygge støjværn gik i stå, været i dialog med både Vejdirektoratet og tidligere transportministre gentagne gange uden held.

Fornyet håb Men de aktuelle infrastrukturforhandlinger har pustet nyt liv i håbet om, at staten igen er klar til at investere i støjdæmpende foranstaltninger.

Derfor havde de mandag inviteret en række politikere ud til kaffe i haven, så de selv kunne lægge øre til udfordringer med støjen.

Blandt de fremmødte var Hans Andersen, MF, Venstre, der kunne fortælle, at Brådebæk var nævnt i Venstres infrastrukturudspil, og at Venstre samtidig havde foreslået, at man kombinerede en udvidelse af Helsingørmotorvejen på samme strækning med opsætning af støjværn.

"På den måde får vi både gjort noget ved trængselsproblematikken og støjen. Vi mener også, at der bør afsættes yderligere en milliard til støjbekæmpelse oven i de tre milliarder, som er øremærket støj i regeringens udspil," sagde Hans Andersen

Ikke helt overraskende var han kollega Trine Torp, MF, Socialistisk Folkeparti enig i, at der bør gøres noget ved støjen, men uenig i, at der skal afsættes penge til en udvidelse af motorvejen. Ikke mindst set i lyset af, at bilerne så vil køre stærkere og larme mere. I stedet mener hun, at man bør sørge for, at pendlerne har et godt alternativ til bilen ved at forbedre den kollektive trafik.

Uvisheden er det værste Hos grundejerne i Brådebæk er man bare optaget af om, der kommer et støjværn eller ej.

Fakta Boligområder i Rudersdal der er udsat for støj over 65 DB



Nærum -Der er en eksisterende støjskærm ved boligområdet ved Nærum.

Ved Langhaven - Området omfatter boliger på den østlige side af motorvejen ved Langhaven. I forbindelse med udbygningen af helsingørmotorvejen er der etableret en ny støjskærm langs motorvejsrampen ved frakørsel 13.

Egebækvej - Området omfatter Vejdamsområdet vest for motorvejen. Der er etableret støjskærme i forbindelse med udbygningen af Helsingørmotorvejen.

Vejdammen - Området omfatter Vejdamsområdet vest for motorvejen. Der er etableret støjskærme i forbindelse med udbygningen af Helsingørmotorvejen.

Ubberød - Omfatter boligområdet ved Ubberød lige syd for Hørsholm Kongevej. Der er etableret nye støjafskærmninger i forbindelse med udbygningen af Helsingørmotorvejen.

Brådebæk - Omfatter boligområdet ved Brådebæk lige nord for Hørsholm Kongevej. Området indgår i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning.













Kilde: Vejdirektoratet "Uvisheden er det værste. Er det om fem, ti eller femten år? Som det er nu, er der dele af vores have, vi slet ikke kan bruge. Og selvom vi bor i et nybygget hus og har trelagsglas i vinduerne, så støjer det stadig indenfor. Særlig min kone bliver virkelig stresset af den konstante larm og sover også med ørepropper om natten," siger Claus Bach.

Parret har overvejet selv at bygge et støjværn rundt om deres terrasse. Det vil koste dem omkring 100.000 kroner. Og det kan blive en løsning, hvis politikerne er for fodslæbende i forhold til at få gjort noget ved støjproblemet.

Føler sig forbigået Rene Ogrocki har boet i området i 17 år. De første seks i Ubberød og de seneste 11 år i Brådebæk. Han er dagligt plaget af støjen, da han også før corona arbejdede hjemmefra.

Han havde ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at man kun ville opsætte en støjmur i den ene del af området.

"Vi føler os forbigået. Det er den samme grundejerforening. Og vi taler om en strækning på 1200 meter, der mangler. Jeg har spurgt en ekspert, hvad det vil koste, og han vurderer, at prisen vil ligge på 12-13 millioner," siger Rene Ogrocki.

Derfor har han selv og naboerne også svært ved at forstå, hvorfor man ikke for længst har fundet pengene, når man nu kender de negative sundhedsmæssige konsekvenser af at leve med støj.

Rudersdals borgmester Jens Ive (V) var også mødt op for at bakke op om borgerne i Brådebæk.

"Det er godt i laver noget larm i den her sag. Støj er et kæmpe problem, og det er ikke bare her. Det er også i Gl. Holte og Nærum, at der er store problemer med støj fra Helsingørmotorvejen," siger Jens Ive, der ligesom mange andre borgmestre i Hovedstadsområdet lige nu gør deres bedste for at får Christiansborg til at kaste blikket på netop deres kommune.

I Brådebæk er der ingen tvivl om, at borgerne har en klar forventning om, at det nu må være deres tur, når regeringens infrastruktur-udspil om bekæmpelse af støjgener konkret skal udmøntes.