Man kan få en på tuden, men det kan man også til fodbold

Hos Kickboxing Academy i Birkerød er kamptræningen i fuld gang, men det handler ikke om at slås. Det handler om sport og respekt for hinanden og modstanderen.

Kickboksning sender for manges vedkommende tankerne i retning af vold og brutalitet. Men det er langt fra tilfældet her i Birkerød. Her har fokus alle dage været på det sportslige.

Formanden i Kickboxing Academy husker tydeligt de første gange, de skulle afholde stævner, som, når det er tale om kampsport, skal adviseres til politiet.

- Jeg kan huske, at de spurgte os, hvor mange vagter vi havde hyret. Da måtte jeg svare »ingen«, for stævner i kickboksning er familiearrangementer med fokus på sporten, siger Claus Falch, der har været en del af sporten i mange år og aldrig har oplevet håndgemæng blandt publikum, ligesom man i ny og næ hører om indenfor andre typer kampsport.

Kickboxing Academy har eksisteret i 13 år og i størstedelen af dem, har de haft til huse i Birkerød Idrætscenter.

- De havde allerede en aftale med Rudersdal Bokseklub, så der var allerede opsætning til sandsække og det hele, men bokseklubben skulle kun bruge lokalerne mandag og onsdag, fortæller Claus Falch, der er formand i Kickboxing Academy, der modsat mange andre kampsportsklubber er struktureret som en traditionel foreningssport.

Motionister og kæmpere I dag rummer klubben både motionister og medlemmer, der ønsker at afprøve deres evner i kampe - sågar også nogle, der hiver metal med hjem til klubben.

Til det nært forestående EM i november har klubben en kæmper udtaget i junior-kategorien, som er u/16 og tre i seniorkategorien.

Men det er altså langt fra alle, der nogensinde slår på en modstander i klubben. De, som kommer for motionen, foretrækker oftest at sende tørretæsk med en boksebold i stedet.

- Man får slet ikke lov til at kæmpe mod andre fra starten af. Før vi sender nogen på kampholdet, som sparer indbyrdes til træning, skal vi sikre os, at folk har færdighederne til det. Både for at de ikke selv kommer til skade, men også fordi man under sparring slår og sparker mod andre, så det kræver at man kan behersker sine kræfter tilstrækkeligt, forklarer Claus Falch.

Claus Falch mener egentlig ikke, at de adskiller sig så meget fra andre sportsgrene, blot fordi deres sport involverer fysisk kamp.

- Man går ikke efter at skade hinanden, man går efter at vinde sine kampe. Man kan ganske vidst slå sig, men det kan du også til fodbold, siger Claus Falch.

Ligelig kønsfordeling Kickboxing er en sport med en meget ligelig kønsfordeling, fortæller Claus Falch.

- Særligt på vores motionshold og børnehold, der primært består af piger. På kampholdet er der en lille overvægt af herrer, men der er stadig en pæn del piger, siger han.

Kickboksning har sit udspring fra karate, som er opvisningssport i »kunsten at forsvare sig selv«.

Men som de ser det i klubben, har kickboksning ikke noget med selvforsvar at gøre. Det er ren konkurrencesport.

- Vores opfattelse er, at det bedste selvforsvar er det, som Usain Bolt kan (løbe stærkt, red.), siger Patrick Hanson, der sidder i klubbens bestyrelse og er far til Kaisa Hanson, der stiller op til EM i juniorkategorien.

Flere slags kontakt I kickboksning er der tre forskellige regelsæt, fuldkontakt, letkontakt og semikontakt. Det foregår også altid inddelt i vægtklasser, så en stor kæmper ikke får urimelig fordel overfor en mindre.

I fuldkontakt er det ligesom i boksning tilladt at ramme modstanderen med fuld kraft, og det er muligt at vinde på knockout, hvis modstanderen går i gulvet. Der må sparkes med fødder og skinneben mod modstanderens krop og hoved, men ikke mod ryggen og nakken.

Ligesom det også tilladt at lave fodfejninger, hvor man bringer modstanderen ud af balance eller får ham til at vælte. Al kamp foregår stående, og ethvert angreb på en liggende eller knælende modstander er strengt forbudt i sporten.

Letkontakt er lig fuldkontakt med den væsentlige forskel, at man ikke kan vinde på knockout, og at det ikke er tilladt at slå og sparke med fuld kraft. Den sidste type kaldes semikontakt, og her kan man udelukkende vinde på point.

Det foregår ved, at kampen stoppes, hver gang en kæmpe rammer modstanderen og tildeles point - herefter fortsættes kampen.