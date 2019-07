Mads Langer starter turné i Birkerød

- Vi er meget stolte over, at vi kan bringe et navn som Mads Langer til byen, fordi vi ved, at der er et engageret musikpublikum i Birkerød og omegn. At Langer endda starter sin turné her hos os, gør det til noget helt særligt, især fordi MantziusLives intime koncertrum lægger op til, at man her hos os kan komme helt tæt på i forhold til andre, større steder.