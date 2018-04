Efter en mindre brand i en gryde måtte en 18-årig og hans forældre fra Birkerød en tur på skadestuen for at blive undersøgt for røgforgiftning, oplyser Nordsjællands Politi. Foto: Lars Sandager Ramlow

Madlavning medførte tur på skadestuen

En 18-årig mand og hans forældre måtte en tur på skadestuen til undersøgelse for røgforgiftning, da der onsdag aften klokken 19.51 gik ild i en gryde, som den 18-årige havde brugt til at lave pommes frites i.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Den unge mand var gået ind på sit værelse med sine pommes frites, og da han gik tilbage for at slukke gryden, opdagede han, at der kom flammer og sort røg fra gryden.

Den 18-årige fik sin far til at hjælpe med at slukke ilden indtil brandvæsenet nåede frem, men både den unge mand, og hans far og mor blev kørt til skadestuen, hvor de blev undersøgt for røgforgiftning.