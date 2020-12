Stine Nommesen og Hille-Maike Holmgaard er forældre til børn i Børnehuset Tudsen. De vil gerne have, at deres børn får bedre rammer tættere på skoven. Arkivfoto: Mikkel Svinth Rødgaard

Måske får Tudsen lov at komme tættere på skoven

Efter et stort ønske fra forældrebestyrelsen vil kommunen nu lede efter nye lokaler til Børnehuset Tudsen tættere på skoven

Rudersdal - 05. december 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Hver morgen spænder børn og voksne i skovbørnehaven Tudsen rygsæk og vandtætte sko på, og spadserer fra Tudsens lokaler ved Ravnholm Skole i Nærum godt en kilometer ud i Jægersborg Hegn, hvor de hører hjemme.

Det tager en halv time for de små ben at tilbagelægge denne strækning, og det er for langt, mener blandt andet de forældre, som Rudersdal Avis talte med for en måneds tid siden.

De ønsker sig i stedet faciliteter eller lokaler meget nærmere skoven, så børn og voksne blandt andet kan søge ly for kulde, blæst og regn og have mulighed for at have tørt skiftetøj liggende i stedet for at skulle pakke det hele ned i børnenes rygsække.

"Det er så meget bedre for børnene at være her ude i skoven. Så giv os da nogle rammer, så de kan blive herude på børnenes præmisser. Sådan så der ikke er en halv times gang til nogle indendørs lokaler, som de endda ikke engang kan bruge for tiden. Gør det dog bedst muligt for børnene og lad dem være herude," lød det for eksempel fra Stine Nommesen, forælder til en barn i skovbørnehaven.

Måske tættere på skoven Det tyder på, at der er blevet lyttet til forældrenes ønske.

Onsdag i denne uge mødtes Børne- og Skoleudvalget nemlig for at godkende den masterplan for dagtilbudsområdet, som kommer til at gælde for 2021, og heri fremgår det faktisk, at forvaltningen har lyttet til et høringssvar fra Tudsens forældrebestyrelse.

"Som det fremgår i høringssvaret fra Område Holte, mener bestyrelsen, at Børnehuset Tudsen er uhensigtsmæssigt placeret på Nærum Skole på grund af afstanden til skoven. De ønsker i stedet, at børnehuset flyttes til Wesselsmindevej 7, hvor der i dag er en nedrivningsklar, kommunal bygning, der tidligere været brugt som blandt andet spejderhytte," lyder det i forslaget til den kommende masterplan.

Og videre:

"På baggrund af ønsket fra bestyrelsen foreslår Dagtilbudsområdet, at der laves en undersøgelse af mulighederne for at benytte grunden Wesselsminde 7 som base for Børnehuset Tudsen."

Så Børnehuset Tudsen kan måske se frem til at få kortere til skoven.

Måske... for:

"Det kræver blandt andet en afdækning af de nuværende tilkørselsforhold til grunden, der i dag ikke er tilstrækkelige, samt af de planmæssige rammer. Dertil skal der udarbejdes et overslag over omkostningerne ved nedrivning af den eksisterende bygning samt opførsel af nye lokaler, der forventes at overstige de midler, der er afsat til arealtilpasning af børnehusets nuværende lokaler på Nærum Skole. Ved at flytte Tudsen fra lokaler på Nærum Skole til nye lokaler, vil man samtidig ikke leve op til Kommunalbestyrelsens målsætning om arealreduktion i kommunen," lyder det endvidere i forslaget.

Dagtilbuddet vil foretage undersøgelserne og forelægge forskellige løsningsforslag vedrørende Tudsen for Børne- og Skoleudvalget i løbet af første halvår 2021.