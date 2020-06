Court Møller (R), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget, mener, at der stadig er behov for at se på sikkerheden for de lette trafikanter, især cyklisterne, som ofte kommer galt af sted i lyskryds. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Lyskryds er farlige for cyklister Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lyskryds er farlige for cyklister

Rudersdal - 03. juni 2020 kl. 06:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af cyklister på vejene stiger hvert år kraftigt, når det bliver forår og sommer.

Men i takt med at flere svinger sig op på cyklen og ud i trafikken, stiger antallet af cyklistulykker også, viser tal fra Vejdirektoratet. Og det kan og skal der gøres noget ved, lyder det fra Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Derfor er kommunen igen gået sammen med Rådet for Sikker Trafik for at gøre trafikken mere sikker for cyklisterne.

Med kampagnen »Brug 2 sek. mere på at orientere dig i krydset« opfordrer man både bilister og cyklister til at holde bedre øje med hinanden, når man kører ind i et vejkryds. For syv ud af ti gange, hvor en cyklist kommer alvorligt til skade eller mister livet i trafikken, sker det i et vejkryds.

- Uheldstallene for 2018 og 2019 viser, at der stadig er behov for at se på sikkerheden for de lette trafikanter og her især cyklisterne, siger Court Møller (R), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Han tilføjer: - Vi vurderer, at et særligt fokus på opmærksomhed i trafikken har en gavnlig effekt i forhold til målet om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Trafiksikkerhed er fortsat et af vores meget vigtige politiske mål.

En undersøgelse foretaget af Epinion for Rådet for Sikker Trafik har vist, at kampagnerne har en effekt.

Plakaterne og kampagnebudskaberne malet på vejen får således syv ud af ti cyklister og bilister til at se sig bedre for, når de skal køre gennem et vejkryds. Og det er der brug for. Hvert år er der i gennemsnit 550 cyklister, der enten kommer alvorligt til skade eller mister livet i trafikken. De fleste af dem i et vejkryds, viser tal fra Vejdirektoratet.

Og årligt er der omkring 15.000 cyklister, der må en tur på skadestuen efter et trafikuheld. Det svarer til flere end 300 cyklister hver uge.

- Det kan have store, menneskelige omkostninger, hvis man som cyklist kommer ud for en ulykke. Et styrt i asfalten kan betyde, at man brækker knogler eller måske slår sit hoved voldsomt, hvilket kan have følger i mange år efter ulykken. Der skal så lidt til, for at en ulykke sker. Men der skal også meget lidt til, for at den ikke sker, siger Liv Kofoed-Jensen, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

I 2018 var otte ud af ti tilskadekomne fodgængere og cyklister, heraf var de fem cyklister.

Rudersdal Kommune er en populær cykelkommune for både pendlere, motionister og professionelle. Der bygges fortsat nye cykelstier i kommunen - senest på Frydenlundsvej.