Luksushotellet Vedbæk aldrig fik

Fra Lokalhistorien har fat i både en gammel og nutidig diskussion i Vedbæk med denne klumme

Rudersdal - 26. september 2021

Vedbæk Kro og senere Vedbæk Hotels historie er lang og glorværdig: Virksomheden har været begunstiget af gode dampskibsforbindelser fra midten af det 19. århundrede, dygtige kroholdere, muligheden for frasalg af store jordstykker, der var tilskødet kroen og en heldig kombination af koleraramte københavneres behov for frisk luft i 1850'erne og senere samme borgerskabs behov for "lys og luft."

Markant står Jens Hansen Larsen, der fra 1872 til 1897 får udviklet kroen og hotellet til en blomstrende virksomhed, der også omfatter salg af dagligvarer og egen ølproduktion. Jens Hansen Larsen var "heldig" og får solgt året, før det hele brænder ned.

Det giver - efter endnu en hotelbrand - i 1913 plads til et nyt Vedbæk Hotel, placeret lidt nord for det gamle, tegnet af Thorvald Bindesbøll, og det overlever de næste godt 50 år med mange funktioner indenhus: krostue, hotel, restauration, teater, varieté, bibliotek, købmandsbutik osv.

I 1959 er bygningerne slidt op. Et konsortium køber hotellet, og nu skal der tænkes store tanker. Vi er i modernismens gennembrudsperiode, og hvad er vel mere naturligt end at tænke hotellet ind i en kontekst, der også omfatter ferielejligheder, stor restaurant, svømmebassiner og bilparkering og vel at mærke i luksus-klassen?

Arkitekt Ole Helweg påtager sig opgaven. Og han foreslår et cirkulært anlæg - helt i modernismens ånd - placeret på arealet, vi i dag kalder "Sydstranden."

Denne strand som alene skylder sin eksistens, at havnen blev bygget i 1919, foreslås disponeret med et cirkelslag, hvor 30 procent er ferielejligheder i to etager, hotel- og restaurationsfunktioner i en "landmark" i fire etager, og i resten (40 procent) af cirkelslaget parkeringspladser til de mange biler. I midten to bassiner, forsynet med renset havvand fra Øresund, både til øvede og til undervisning (se billede).

Helwegs projekt bliver umiddelbart fundet "interessant" på rådhuset, men for god ordens skyld afholdes et offentlig møde om projektet 17. februar 1960. Fra alle sider, fra statslige myndigheder til lokale borgere vendes tommelfingeren nedad, og svaret er klart: "Nej, tak."

På den tilbagemelding er der ingen i Søllerøds Kommunalbestyrelse, der ønsker at gå videre af denne sti. Planen droppes af kommunalbestyrelsen i marts 1960, da der åbenlyst ingen som helst opbakning er bag projektet. Helweg bliver dog udset til at lave et alternativt projekt, og det resulterer i det nuværende "Hotel Marina," som i visse arkitektkredse omtales som "brutalisme."

Helwegs omgang med geometriske figurer er dog bredere end som så: Først cirklen, så rektanglet, og endelig trekanten som er det bærende element i Rundforbihallen, han også har tegnet.

Men "Hotel Marina" åbnede i 1965, og et par uger før åbningen fik rock-orkestret "The Rolling Stones" lov til at hærge det knapt færdige hotel, til glæde for alle unge fans i det store nærområde.

Kommunen lejede sig ind med et bibliotekstilbud på hotellet, og i perioden 1979-2008 var hotellet vært for det danske fodboldlandsholds træningssessioner.

Hotellet ligger der endnu og lægger nu op til en diskussion om fremtiden...?