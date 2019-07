Butik Svanerne i Birkerød ser ud til at måtte lukke, fordi Rudersdal Kommune ønsker at samle beskæftigelsesindsatserne under en leverandør. Butikken åbnede i marts sidste år. Foto: Allan Nørregaard

Lukning af udviklingssted for ledige vækker bekymring

Rudersdal - 26. juli 2019

I butiksvinduet hos Butik Svanerne i Birkerød hænger et »Til leje«-skilt. Bag ruderne er nogle af de mest sårbare ledige beskæftiget i forskellige jobs, men det stopper måske snart.

Svanerne har nemlig opsagt lejemålet, for de regner ikke med at kunne fortsætte med at drive butikken, der samtidig er et udviklingssted, hvor de mest sårbare ledige under trygge rammer kan udvikle jobkompetencer. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Rudersdal Kommune søger nemlig efter en ny leverandør til at overtage de job- og uddannelsesrettede indsatser i kommunen. Udbudsbetingelserne for tilbudsgivere er imidlertid så høje, at leverandøren bag Svanerne, virksomheden Bæredygtig Forandring, ikke kan leve op til betingelserne, og derfor slet ikke er kvalificeret til at afgive tilbud. Det fortæller indehaver af Bæredygtig Forandring og leder af Svanerne Heine Søndergaard, der er bekymret for gruppen af de mest sårbare ledige.

- Jeg frygter, at de mennesker, vi brænder for at hjælpe, bliver overset, når en større leverandør overtager, siger han

Ifølge planen overtager den nye leverandør kommunens job- og uddannelsesrettede indsatser fra første november, og med mindre at Heine Søndergaard finder en anden samarbejdspartner, må han dreje nøglen om.

Forkvinden for Erhvervsudvalget Randi Mondorf (V) er ikke bekymret for, at de mest sårbare ledige bliver overset under en større leverandør.

- Vi stiller netop krav til den nye leverandør om, at den skal dække alle behov, siger Randi Mondorf, der påpeger at en ny leverandør ikke nødvendigvis er lig med en dårligere ydelse.

Rudersdal Kommune har et ønske om at forsimple antallet af leverandører, så de bliver billigere for administrationen at håndtere.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag den 26. juli.