Lotto-millionær med syg kone: Kan nu betale behandlinger i udlandet

31. marts 2020

En mand i 50'erne fra Rudersdal Kommune blev for nogle uger siden den heldige vinder af 6.912.697 kroner, da han fangede de helt rigtige Joker-tal sammen en Lotto lørdagstrækning. Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Manden spiller på Plus-abonnement og tjekker derfor aldrig tallene efter en trækning. Han blev derfor meget overrasket, da han blev ringet op af Danske Spils Kundecenter dagen efter.

-Kvinden i den anden ende spurgte, om jeg vidste, at jeg havde vundet næsten syv millioner kroner - og der måtte jeg jo bare svare nej, siger manden med et grin.

Den heldige vinder, der er gift, havde meget svært ved at tro på hvad der var sket, og parret var derfor flere gange inde på deres spilkonto i løbet af dagen.

-Vi var nødt til at se det sort på hvidt. Selvom det var svært at tro på, at vi havde vundet, så fik vi da indkøbt en flaske champagne og fik skålet en del gange i løbet af aftenen. Det var en dejlig løssluppen stemning og følelsen af tryghed og ro, lyder det.

Den heldige vinder, der er millionær nummer 3636, fortæller, at parret har været igennem nogle svære år, da konen har været igennem et hårdt sygdomsforløb og stadig ikke er tilbage på toppen.

-Så man kan godt sige, at pengene på den måde falder på et tørt sted. Nu har vi mulighed for at betale nogle dyre behandlinger i udlandet, og jeg kan købe mig fri til at tage med hende. Så det skal nogle af pengene selvfølgelig gå til, selvom der selvfølgelig er noget tid til, at det kan lade sig gøre, siger han og henviser til Corona-epidemien.

- Lige nu holder vi os selvfølgelig for os selv, da vi ikke vil udsætte os selv eller andre for risiko. Det er klart at det fylder ekstra meget for min kone, fortæller han.

Vinderen indrømmer desuden, at det er en underlig fornemmelse at sidde med så mange penge og en verden, der nærmest er lukket ned.

-Men så har vi endnu bedre tid til at tænke os om, hvad vi skal bruge pengene på. Vi overvejer først og fremmest at finde en ny bolig. Vores børn er flyttet hjemmefra, og det ville være rart med noget mindre og nyere, der ikke skal holdes.

Parret har ikke fortalt om gevinsten til nogen. Ikke engang deres børn.

-Det er jo ikke fordi, vi ikke vil dele med dem. Men vi vil ikke risikere, at de bliver for forvænte og forkælede. Så vi vil hellere overraske dem løbende med rejser og hjælp til studier og så videre.

Dog indrømmer manden, at det ikke er sikkert, at de kan holde på hemmeligheden om drømmegevinsten for altid.

-Man kan da godt lige tage sig i at bide sig i tungen engang imellem, da det jo er så fantastisk en ting, der er sket for os. Men foreløbig nyder vi også at have hemmeligheden sammen, min kone og jeg.