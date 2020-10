Se billedserie Jens Skov har adskillige gange oplevet problemer med ulækkert kloakvand, der løber ud i hans have og den nærliggende sø. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Lort og døde rotter i haven: Kloakoverløb udgør stort problem

Jens Skov har i år allerede oplevet, at kloakvand løber over, og lort og døde rotter vælter ud over hans græsplæne og ned i Brådebæk Sø. Han savner handling og kommunikation fra Novafos

Rudersdal - 09. oktober 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen

Hver gang vejrudsigten forudser voldsom regn, samler der sig også mørke skyer i Jens Skovs sind.

For i år er det allerede sket tre gange, at voldsomt regnvejr har ført et voldsomt svineri med sig i hans hans have og i Brådebæk Sø, som hans hus ligger ned til.

"Vi frygter hver gang, vi hører om skybrud, for så får vi problemer. Kloakken overløber, og så har vi kloak med lort og døde rotter i haven, som løber videre ned i søen. Det forurener med lort, for at sige det ligeud," siger han og fortsætter:

"Når man går i haven efter voldsom regn, vader man i lort og kloakaffald, og det lugter ad helvede til. Og lugtgenerne fortsætter i meget lang tid efter. Og det går også ud over alle naboerne, når det løber i søen. De siger, at det ikke betyder noget, men når man kan se lort flyde i vandet, så kan vi ikke forsvare, at børn hopper i vandet," siger han.

Venter alt for længe Problemerne stopper dog ikke der. For Jens Skov kæmper for, at Novafos griber hurtigt nok til handling.

"Vi sagde, at den var rivende gal, og alligevel gik der tre et halvt døgn, før Novafos kom. I mellemtiden var det størknet på græsplænen. Jeg sagde, at de måtte tage det med, og så gik der en uge, før det var fjernet," siger han.

"Vi får altid at vide, at de vil ordne det. Men det er ikke sket endnu," fortæller Jens Skov.

Som at slå i en dyne Når man spørger, hvordan han vil karakterisere den hjælp, han indtil videre har fået, lyder vurderingen - efter et suk:

"Hvis 10 er det bedste og 1 er det værste, så får de et 1-tal. De folk, der kommer og rydder op er søde nok. Men når man skal have fat i toppen, så er det umuligt at få fat i dem. Der bliver sagt, at der ringes tilbage, men det sker aldrig. Og man kan ikke få fat på dem," siger han og fortsætter:

"Det er som at slå i en dyne. Man bliver ikke opdateret på problemet. Man kunne give besked til grundejerforeningen, men det sker heller ikke. Det er envejskommunikation," siger han.

'Åh nej' DMI har allerede forudsagt, at der i de kommende år vil komme mere regn i Rudersdal Kommune. Derfor er det også med en vis bekymring, at Jens Skov kigger ind i fremtiden.

"Hvis jeg ser, at der vente voldsom regn, tænker jeg 'åh, nej, så er der lort i søen'. Vi ved, at hvis der kommer skybrud, så sker det," siger han.