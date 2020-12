Nu kan man også blive lyntestet i Holte. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Lokalt testcenter er åbnet ved Holte Midtpunkt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalt testcenter er åbnet ved Holte Midtpunkt

Man skal bestille tid til testcenteret, der har en daglig kapacitet på op til 10.000 tests

Rudersdal - 29. december 2020 kl. 10:20 Kontakt redaktionen

Siden den 26. december har det været muligt at få gennemført en gratis antigentest ved Holte Midtpunkt (Loppemarkedspladsen) alle dage i tidsrummet kl. 06.00-24.00.

Antigentesten foretages ved podning og man får et svar efter 15 minutter. Resultaterne indrapporteres til Danske Regioner og Statens Serum Institut så antallet af gennemførte og positive test kan indgå i den nationale rapportering.

Testcenteret i Holte er etableret efter aftale mellem Medicals Nordic/SOS International og Rudersdal Kommune.

Borgmester Jens Ive, Rudersdal Kommune er glad for, at det har været muligt at finde et egnet sted at etablere et lokalt testcenter i samarbejde speciallæge Teit Reuther, og hans lægehus.

"Vi har i lang tid haft et for højt smittetryk i kommunen og har helt naturligt efterspurgt testkapacitet hos regionen. Nu har vi lokalt fået et godt supplement til den offentlige testkapacitet."

Det er blevet muligt at etablere lokale testcentre efter, at der er indgået en aftale mellem Danske Regioner og blandt andet SOS International. Aftalen gør det muligt at få gennemført en antigentest gratis foreløbigt frem til 31. januar 2021.

i en pressemeddelelse skriver speciallæge Teit Reuther, Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic:

"Der er stor interesse blandt danskerne for at blive testet for COVID-19. Vi er stolte af, at vi kan bidrage til, at endnu flere borgere får adgang til at blive testet. For at undgå at folk skal stå og fryse i timevis i vinterkulden, skal man bestille tid i vores testcentre. Det skulle gerne begrænse ventetiden."

Der kan bestilles tid til test enten på www.medicalsnordic.dk eller på www.sos.eu.

Det lokale testcenter ved Holte Midtpunkt vil have en daglig kapacitet på op til 10.000 tests.

Steff

relaterede links