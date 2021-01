En ny lokalplan for 110 klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken skal sikre fremtidig harmonisk helhed for området.Foto: Rudersdal Kommune

Lokalplan skal sikre fortsat harmonisk helhed

Rudersdal Kommunes Byplanudvalg har besluttet, at kommunen kan gå i gang med at udarbejde forslag til en lokalplan for de 110 klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken syd for Egebækvej ud mod de fredede arealer mellem Attemosevej og Helsingørmotorvejen. Det skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.