Skolerne i Rudersdal behøver ikke blive lagt sammen for at styrke klassedannelserne. Det understreger Sten Troelstrup, der er formand for Lokallisten i Rudersdal og som selv har fire børn, der har gået på Sjælsøskolen. Han håber, at Socialdemokraterne vil lytte lidt mere til et forslag fra L og K. Foto: Lars Sandager Ramlow

Lokallisten om ny skolestruktur: - Der er en anden løsning

- I hele forløbet - både i skolestrukturudvalget og Børne og Skoleudvalget - har vi efterspurgt andre muligheder for at styre og styrke klassedannelsen end skolesammenlægninger. Men det har der ikke været interesse for. Kommissoriet for skolestrukturudvalget var fokuseret på skolelukninger og/eller sammenlægninger, så det har lignet en fast præmis fra start, og udvalgets arbejde blev meget hårdt styret... Det er mildt sagt ikke heldigt, siger Sten Troelstrup.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her