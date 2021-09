Lokallisten: Ét er budgettet, noget andet er budgetaftalen

Kommentar Der er mange gode elementer i budgettet; fx fremrykning af minimumsnormeringerne. Vi mener dog, at normeringen skal gøres op på den enkelte institution og ikke i kommunen under et.

Lokallisten ønsker mindre central styring af skoler og daginstitutioner, at der vises dem større tillid. Vi har foreslået at flytte ressourcer fra centrale konti og ud i den enkelte enhed. Dette er ikke med i budgetforliget.

Vi havde også gerne set, at en ny hal i Holte blev fremrykket og entydigt placeret ved de eksisterende.

Det er positivt med fem millioner kroner til udvikling af biblioteket i Holte, men vi havde foretrukket, at nogen af dem var afsat til at reetablere Vedbæk bibliotek.

Investeringerne på klimaområdet er ikke prangende.

Men ét er budgettet, noget andet er budgetaftalen.

For at være med, skulle vi tiltræde, at skolesammenlægningen var en rigtig beslutning - og det mener vi ikke.

Vi vil ikke forholde os tavse, men have lov til åbent at stille spørgsmål til fx lærerflugten. Vi vil have lov til at høre erfaringerne og diskutere mulige justeringer, hvis der er behov for det.

Vi har også en anden opfattelse af Masterplanen. For os er det et dynamisk værktøj med oversigt over skolernes fysiske rammer og deres tilstand. Hvor er der brug for renovering og hvor for fornyelse?

Forslagene om nye læringsmiljøer i udskolingen er spændende, men vi har forgæves prøvet at få større hensyn til de mange børn, der har brug for ro og mere faste rammer, ind i masterplanen - senest ved de kuldsejlede budgetforhandlinger.