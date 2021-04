Lokale podere og registranter søges til Copenhagen Medicals testcenter ved Mariehøjcenteret. Foto: Hugo Borregaard Foto: WHO / Uka Borregaard

Send til din ven. X Artiklen: Lokale medarbejdere søges - Vil du pode for corona? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale medarbejdere søges - Vil du pode for corona?

Copenhagen Medical, som blandt andet driver kviktestcentret på Kulturcenter Mariehøj efterlyser lokal arbejdskraft

Rudersdal - 19. april 2021 kl. 11:46 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

I takt med den øgede genåbning af Danmark og kravet om at fremvise negative coronatests, vil behovet for testning i Danmark stige. Også her i Holte og Rudersdal, hvor virksomheden Copenhagen Medical derfor søger lokale podere og registranter til testcenteret ved Mariehøjcenteret.

For at yde den bedst mulige service i den periode, søger virksomheden Copenhagen Medical, der driver testcenteret ved Mariehøjcenteret, nemlig lokale medarbejdere, der de næste måneder har tid og lyst til at tage en tjans med enten at pode eller fungere som værter og registranter.

"Rudersdalborgerne er rigtig gode til at lade sig teste og har virkelig forstået, hvilken forskel, det kan være med til at gøre. Det skal de have ros for. Vi mærker i det hele taget en stigende efterspørgsel i alle de testcentre, vi driver i Region Hovedstaden. I takt med genåbningen stige behovet for testning, men vi kan også mærke at mange af vores medarbejdere er på vej til alt det andet, de skal - på højskole, arbejde i butikker, på cafeer og restauranter. Derfor mangler vi folk," siger Trine Baadsgaard, der er pressechef i Copenhagen Medical i en pressemeddelelse.

Hun fortsætter:

"Vi vil gerne yde den bedst mulige service, så vi søger i lokalområdet, sådan så folk i Rudersdal arbejder i Rudersdal. Det giver en anden ånd og stemning, at det er lokalsamfundet, der hjælper til med opgaven, ligesom det lokale netværk har betydning for rekrutteringen," siger hun.

Når man bliver ansat hos Copenhagen Medical starter man med et kursus i henholdsvis podeteknik, værnemidler og hygiejne alt efterbehov på hovedkontoret i Bella Center.

Herefter er man klar til at tage vagter i virksomhedens fleksible vagtsystem, hvor man selv byder ind med de tidspunkter man ønsker at arbejde. Som udgangspunkt skal man have mulighed for at tage nogle vagter i nogle timer i en del af dagen og i nogle timer i tidsrummet 06 og 22 alle dage i ugen i de kommende uger.

Som poder er timelønnen 187 kroner. Hertil kommer diverse eventuelle tillæg for f.eks. weekend og aften. Er man registrant er lønnen 155 kroner i timen plus tillæg.

Man kan søge jobbet via dette link: