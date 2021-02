Ny støtteforening arbejder for at etablere et hospice i Rudersdal, så flere kan få et omsorgsfuldt og værdigt punktum for livet. Foto: Chinnapong - stock.adobe.com

Lokale kræfter vil skabe rammerne for en omsorgsfuld afsked med livet

Der er behov for flere hospicepladser i Region Hovedstaden. En ny støtteforening arbejder for etableringen af et lokalt hospice i Rudersdal, hvor uhelbredeligt syge kan afslutte live

Rudersdal - 20. februar 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Dø skal vi jo alle, døden er en del af livet. Men der er for lidt fokus på et godt, omsorgsfuldt og værdigt punktum, mener lokale kræfter, som har dannet "Støtteforeningen for Hospice Rudersdal."

De er netop begyndt kampen for at etablere et hospice her i Rudersdal - eller i hvert fald i nærområdet.

"Rigsrevisionen konkluderede sidste år, at der for lidt fokus på palliativ, det vil sige lindrende, behandling for døende, og det gælder specielt her i Region Hovedstaden, hvor der er færrest hospicepladser pr. indbygger. Hvert år er der mange, som ønsker at komme på hospice, men de bliver afvist, fordi der ikke er pladser nok. Derfor ønsker vi endnu et hospice i regionen, og allerhelst her i Rudersdal," siger støtteforeningens formand Birte Skov Henriksen.

Brug for bred opbakning Hun blev valgt som formand på foreningens stiftende generalforsamling i november sidste år, og nu håber hun og resten af foreningen at skabe en bred lokal opbakning til bestræbelserne på at få oprettet et lokalt hospice.

"Vi stiftede foreningen midt i coronatiden, og vi har siden brugt tiden til at gøre os klar til at blive mere synlige med foldere, brochurer og hjemmeside. For nu har vi virkelig brug for at få en opbakning fra befolkningen og se, hvordan borgerne ser på behovet for et hospice i Rudersdal," siger Birte Skov Henriksen og fortsætter:

"Fra lokalområdet har vi brug for at rigtig mange får drøftet om de vil støtte op om det her det i deres familier. En støtteforening med 2000 medlemmer er selvfølgelig bedre end en forening med 30 medlemmer. Og så vil vi jo rigtig gerne have opbakning fra virksomheder og andre patientorganisationer, sådan at vi bliver synlige, og at gode forhold for både døende og pårørende bliver noget, vi taler om. Det er en vigtig del af hospicetanken at italesætte det," siger hun.

Der er frit hospicevalg i Danmark, men der er flere gode grunde til, at et nyt, femte hospice i Region Hovedstaden helst skal ligge i Rudersdal, mener Birte Skov Henriksen:

"Jo fjernere en kommune ligger fra et hospice, jo færre bliver henvist, det har Hospiceforum Danmark undersøgt. Jo længere afstand der er til et hospice, jo mindre bruger kommunerne det simpelthen," siger hun og fortsætter:

"De hospicer vi har nu i Region Hovedstaden er rigtig fine. Vi har bare et ønske om, at der kommer et mere, og allerhelst lokalt. Arresødal Hospice ligger for eksempel i Frederiksværk, og det er jo en lang tur for de pårørende," siger Birte Skov Henriksen

Fakta Hospice i Rudersdal

Støtteforeningen for Hospice Rudersdal blev stiftet i november 2020. Nu har de søsat hjemmesiden hospicerudersdal.dk, hvor man kan læse mere om, hvad et hospice er og foreningens arbejde og aktiviteter.



Torsdag 25. februar klokken 17-18 afholder foreningen et dialogmøde online, hvor man kan være med i dialogen om de bedste muligheder for en omsorgsfuld afslutning af livet. Det er Frivilligcentret i Rudersdal, der faciliterer mødet. Man kan tilmelde sig ved at sende en mail til



"Der skal rejses rigtig mange penge, så man kan stifte en fond. Når der er en fond, så er der helt andre midler, man kan komme i kontakt med. Lige nu skal vi have rejst penge til at markedsføre os og til at få lavet en skitseplan og udarbejde nogle af de grundlæggende ting, der skal til før vi kan forhandle med regionen og kommunen. Og så er det fonde og formentlig også kreditforeninger, der putter penge i det, for der er selvfølgelig tale om mange millioner," siger Birte Skov Henriksen.

Politisk allieret Støtteforeningen har allerede fået sig en stærk allieret i deres bestræbelser på at få etableret et hospice her i kommunen.

Christoffer Buster Reinhardt (K) er, foruden at være medlem af Kommunalbestyrelsen, også formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, og han bakker fuldt op om kampen:

"Jeg synes, det er helt fantastisk. Det er en gammel drøm for mig, at vi får et hospice i Rudersdal. Det har jeg sagt i flere år, og at det er meget prisværdigt, at der er flere, som kaster sig ind i den kamp. Jeg har allerede holdt møde med dem, og jeg skal snart igen. Det initiativ vil jeg omfavne og rose alt det, jeg kan," siger Christoffer Buster Reinhardt.

"Vi Konservative i Regionen har hvert år i denne valgperiode stillet forslag om flere hospicepladser, fordi vi er den region med færrest hospicepladser pr. indbygger. Min egen farmor døde i sin tid på hospice i sin tid, og der opdagede jeg, hvor fantastisk et tilbud et hospice er. Derfor kan det gøre rigtig ondt, at der er rigtig mange, der gerne vil på hospice, men desværre ikke får muligheden for det," siger han.

Han påpeger, at der allerede i Region Hovedstaden er stor fokus på området.

"Vi Konservative har indtil videre i denne valgperiode fået støtte og driftsoverenskomst igennem til børnehospice, og vi har også fået sat flere penge af til udgående hospiceteams. Men jeg vil jo rigtig gerne have flere fysiske faste hospicepladser. Og for mit vedkommende allerhelst i Rudersdal," siger han.