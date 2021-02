Der var ekstra god grund til at smile til fotografen, da Thomas Terney og Anders Sandfuss torsdag kunne kalde sig vindere af årets Tech Challenge med virksomheden SwimCam. Pressefoto

Lokale iværksættere vinder årets Tech Challenge

Thomas Terney fra Holte og Anders Sandfuss fra Birkerød har med opfindelsen af et undervandskamera til træning af svømmere vundet prestigefyldt iværksætterkonkurrence og en pris på 500.000 kr.

Rudersdal - 02. februar 2021 kl. 11:47 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Folkene bag den lille start-up virksomhed SwimCam, er Thomas Terney fra Holte og Anders Sandfuss fra Birkerød, der efter fem måneders intensivt arbejde i Futurebox på DTU på rekordtid har skabt et undervandskamera til træning af svømmere. En udvikling, der har været så positiv, at de nu er kåret som vindere af Danish Tech Challenge 2020.

Det skulle selvfølgelig have været fejret ved et storstilet awardshow, hvor H.K.H. Kronprins Frederik normalt overrækker prisen til vinderen.

Men corona-situationen betyder, at det i stedet måtte blive til en virtuel prisoverrækkelse med Kronprinsen i spidsen.Og det handler ikke kun om ære.

Som vindere af Danish Tech Challenge 2020 modtager de også Industriens Fond Iværksætterpris og 500.000 kroner.

Kamera til svømmere De to stiftere af SwimCam har udviklet et undervandskamera, som kan hjælpe svømmere og svømmetrænere til at forfine teknikken med et forsinket livefeed direkte fra bassinet. Fokus har blandt andet være at skabe et kamera, som er nemt og simpelt at bruge, så det kan indgå som et almindeligt element i den daglige træning - i modsætning til de eksisterende og mere komplicerede løsninger, som aldrig kommer ud af redskabsrummet.

Den seneste uge har man kunnet følge finalisterne online gennem pitches og dybdegående interviews, og finalen i Danish Tech Challenge kulminerede torsdag den 28. januar med kåringen af vinderen i en video med Kronprins Frederik fra Amalienborg.

"De virksomheder, der har været med i Danish Tech Challenge i år, har sat en helt ny barre for ambition, kreativitet og arbejdsomhed. Vi glæder os også rigtigt meget over en stor diversitet i år, hvor halvdelen af finalisterne er kvinder, og generelt spænder feltet af founders fra 20 til 70 år med alle mulige forskellige faglige baggrunde," siger Steen Donner, CEO i DTU Science Park, der står bag Danish Tech Challenge sammen med Industriens Fond.

Har rykket hurtigt I løbet af de sidste fem måneder har et intenst udskillelsesforløb fundet sted bag kulisserne i DTU Science Parks inkubator og accelerator Futurebox, hvor deltagerne flytter ind, når de bliver optaget i Danish Tech Challenge.

For årets vinder har der været ualmindeligt meget fart på:

"Det er fuldstændig fantastisk at stå her og være vinder af en konkurrence med så dygtige startups med så store potentialer. Da vi så alle de andre finalisters pitches, tænkte vi: Dem kommer vi aldrig til at slå! Men vi har virkelig prøvet at rykke hurtigt og eksekvere en masse, så vi er lykkedes med at gå fra en idé til et salg - og en meget tilfreds kunde - på kun otte måneder. Det er en svær øvelse, når man arbejder med hardware. Næste skridt er at komme ud over landets grænser og sælge internationalt - og det skal allerede ske i år", siger de to co-founders, Thomas Terney og Anders Sandfuss.

Fakta Om Danish Tech Challenge

Danish Tech Challenge er et fem måneders intensivt program, hvor deltagerne får adgang til sparring med rådgivere og mentorer, prototypeværksted, investorer og en hovedpræmie i form af Industriens Fonds Iværksætterpris på 500.000 kroner.



Danish Tech Challenge blev lanceret i 2014 som et udviklingsforløb målrettet teknologiske hardware-iværksættere, der arbejder med at bringe nye, fysiske produkter til markedet. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Industriens Fond og DTU Science Park, og arbejder med virksomhedernes forretningsmodel, team og teknologi med henblik på at skabe en hurtigere vej til markedet.



Tidligere vindere: Nordic Power Converters (2014), MedTrace (2015), Bifrost Communications (2016), Rosenby Engineering (2017), MiWire (2018) og PentaLock (2019).



Fra iværksættere til vækstvirksomheder I Danish Tech Challenge får iværksætterne løbende hjælp fra forretningsudviklere og rådgivere inden for mange forskellige områder og i alle afkroge af forretningen. Det skaber en grobund for virksomhedernes levedygtighed og fremtidige vækst.

"Iværksætteri er en svær disciplin. Og særligt hardware-iværksættere står med mange komplekse udfordringer, når den gode idé skal konverteres til et værdiskabende produkt og glade kunder. Med Danish Tech Challenge ønsker vi derfor at hjælpe netop hardware-iværksættere godt i gang på rejsen mod vækst. Evalueringer fra tidligere år viser, at mange af virksomhederne klarer sig godt, og det håber vi selvfølgelig også at både SwimCam og de øvrige deltagere kommer til," siger Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Industriens Fond.

I løbet af accelerationsprogrammets fire måneder indføres virksomhederne i forretningsforståelse, kapitalrejsning, produktudvikling, jura, godkendelsesbehov, markedsføring, salg og meget mere.