Fra venstre. Nada Naadaah fra Dansk-Syrisk Kulturforening, Erik Kristiansen bestyrelsesformand i Røde Kors Søllerød og LIsbeth Gamborg, som tog initiativ til indsamlingen, også fra Røde Kors Søllerød. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Lokal indsamling reddede julegaverne

Røde Kors Søllerød måtte selv samle ind til julegaver til modtagerne af julehjælp i år. Landskontoret var løbet tør

Rudersdal - 18. december 2020 kl. 17:11 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Julegaverne var decideret i fare. Da Røde Kors Søllerød ville, som de plejer, bede landskontoret om julegaver, var der simpelthen ikke flere tilbage.

Rigtig mange har søgt Røde Kors om hjælp til julen, og de 36 familier, som har fået bevilget julehjælp ville selvfølgelig stadig modtage et kærkomment gavekort til mad på 800 kroner. Men hvad er en jul uden julegaver?

"Så tænkte vi, at det da ikke kan være rigtigt, at vi ikke kan give gaver til juleaften. Familierne ville selvfølgelig få gavekortet, men vi syntes altså også, at børnene skulle have en gave til jul," siger Lisbeth Gamborg, som er medlem af bestyelsen i Røde Kors Søllerød.

Hun tog derfor fluks fat i store virksomheder, som LEGO og Coolshop, men uden held.

Derfor besluttede hun at finde lokale donorer, og det er lykkedes. Tre lokale virksomheder, blandt andre Medidyne i Nærum (de to andre virksomheder ønsker at være anonyme)har i alt skænket 15.000 kroner til julegaver.

Så det lykkedes at finde julegaver til børnene, som Røde Kors med hjælp fra Dansk-Syrisk Kulturforening kunne dele ud fra Frivilligcentret i Kulturcenter Mariehøj mandag formiddag.

36 familier - 90 børn I år har Røde Kors fået mange flere henvendelser end vanligt, fortæller Erik Kristiansen, som er bestyrelsesformand i Røde Kors Søllerød og en af de glade gaveuddelere denne formiddag.

"Sidste år uddelte vi julehjælp til 15 familier og i år er der 36. En forøgelse på 166 procent. Og i år har de familier tilsammen 90 børn, og det er langt over det dobbelte af, hvad der plejer. Så selv om vi har samlet mange penge ind, så er det faktisk ikke så meget til hver familie," siger Erik Kristiansen, som gætter på, at coronaen har haft indflydelse på antallet af ansøgere til julehjælp.

Det har været svært at få arbejde, og alle modtagere er på for eksempel integrationsydelse og kontanthjælp.

De 15.000 indsamlede kroner rækker ikke langt, når de 36 familier tilsammen har så mange børn, og derfor har Røde Kors Søllerød bestræbt sig på at købe noget, som en familie kan bruge. Det er så blevet til en stribe forskellige spil, som familien kan spille sammen - lige fra UNO til Klodsmajor.

De er købt i en lille legetøjsforretning, Toys, i Hørsholm Midtpunkt, som også har doneret al gavepapiret og har været med til at pakke de mange gaver ind.

Dansk-Syrisk Kulturforening har doneret bamser, så alle pakker også får en bamse.

Dansk-Syrisk Kulturforening, som er en del af Dansk Flygtningehjælp er repræsenteret ved formand Nada Naanaah, som er med til at dele gaver og julehjælp ud denne mandag formiddag. En del af modtagerne har nemlig anden etnisk herkomst, og der er det rart at blive mødt af en, som kan tale deres sprog.

"Ikke fordi de ikke er dygtige til dansk, men jeg synes, det er rigtig rart, at de bliver mødt af en, som kender deres navne," siger Nada Naanaah til Rudersdal Avis.