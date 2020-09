Nærum-virksomheden Jönsson A/S står bag et stort renoveringsprojekt på Østerbro i København. Illustration: Domus Arkitekter

Lokal entreprenør bag stort erhvervsprojekt

Her udvikles tre moderne ejendomme med mulighed for 1400 kvadratmeter dagligvarebutik og lager i stueetagen samt 4800 kvadratmeter med blandt andet kontorer og møderum fordelt på de øvrige fem etager.

Han fortæller, at projektet på Blegdamsvej hører til i en strategisk vigtig kategori for Jönsson.

- Blegdamsvej er præcis den type erhvervsbyggeri, vi finder strategisk interessant. Omfattende renoveringsprojekter er ikke nyt for os - vi udfører i øjeblikket et lignende projekt i Siljangade, som vi har bygget op fra de rå betonvægge. Markedet for totalrenoveringer og ombygning af eksisterende bygninger i københavnsområdet vil vokse de kommende år, og her skal Jönsson med stærke referencer stå som det sikre valg, siger Thomas Normann ifølge pressemeddelelsen.