Selvom man ikke fysisk kan besøge Bjarne Nielsen i Birkerød, så er der stadig sælgere på arbejde. Og de sælger i stor stil biler på nettet. Privatfoto

Lokal bilhandler sælger biler online med succes

Bjarne Nielsen i Birkerød holder åbent på nettet. Og køberne køber stadig nye biler - uden prøveture og at se bilen fysisk

Rudersdal - 19. januar 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Meget kan man købe online. Dagligvarer, take away, tøj, elektronik, blomster med mere. Men nu - i disse coronatider - køber folk også gerne biler uden hverken at sparke på dækkene, køre en prøvetur eller indsnuse den helt særlige "ny bil-lugt."

Hos Bjarne Nielsen i Birkerød har man nemlig flyttet bilsalget online i forbindelse med nedlukningen af detailhandlen. Og folk køber stadig biler, fortæller salgschef i Bjarne Nielsen i Birkerød, Charley Schibsbye:

"Vi har lavet ren og skært onlinesalg i godt to uger nu, og det har vi faktisk haft pæn succes med. Allerede på førstedagen lykkedes vi med det første salg, og det vi er ret positivt overraskede over," siger han.

Faktisk har de løbende solgt biler under nedlukningen til kunder, som hverken fysisk har været forbi butikken på Birkerød Kongevej eller inde i deres nye bil.

Køberne er klar I Bjarne Nielsen-koncernen har man arbejdet målrettet med digitale løsninger og værktøjer lige siden den første coronanedlukning i foråret sidste år, så det er nemt for både sælger og køber at håndtere både fremvisning, slutseddel og så videre. Så det tekniske er på plads, men salgschefen var faktisk også lidt afventende i forhold til om folk ligefrem var klar til at købe en bil, som de ikke selv havde siddet i.

"Det var jo sådan set også det, vi tænkte ville være den største udfordring. Men jeg tror kunderne har indstillet sig lidt på den verden, vi lever i i dag. Den er bare anderledes, og det er ikke alt, der kan lade sig gøre på samme måde," siger Charley Schibsbye og fortsætter:

"Førhen skulle hele familien med ned og prøve bilerne. I dag kan man sælge biler uden, at folk fysisk har siddet i den."

Skubbet på udviklingen Coronaen har fremskyndet en udvikling, som allerede var i gang, mener han:

"Vi har oplevet gennem de sidste par år, at de kunder, der kommer i butikken er langt mere oplyste end tidligere. De har siddet og gjort alt arbejdet på computeren på forhånd. De har fået alle de oplysninger, de gerne vil have og har talt med venner og bekendte, så når de kommer ud til os, så er de allerede ret sporet ind på, hvad de gerne vil have."

Der er sælgere fysisk i butikken, og så kan folk ringe eller skrive ind og både modtage færdigt præsentationsmateriale omkring den nye bil, men man kan også rent lavpraktisk "facetime" med sælgeren, som så kan vise bilen frem både ud- og indvendig.

Hvis man gerne vil lade sin gamle bil indgå i handlen kan det også sagtens lade sig gøre digitalt, fortæller Charley Schibsbye:

"Det fungerer ret nemt. Vi har lavet en ret simpel skabelon, som vi sender kunden på mail. Der står hvilke oplysninger, vi skal bruge, og hvad vi skal have billeder af. Så tager kunderne simpelthen bare billeder med telefonen og sender dem typisk direkte til os. Det er et arbejde, som tager fem, maks ti minutter, og så kan vi sådan set vurdere kundens bil," siger salgschefen hos Bjarne Nielsen i Birkerød.