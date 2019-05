Se billedserie Gert Lassen, der her ses i sin tøjforretning Lassen - tøj for mænd i Birkerød, stiller op som løsgænger til folketingsvalget. Det har han prøvet før. I 2015 fik han således 34 stemmer. Foto: Joram G. Menzer

Løsgænger vil vende op og ned på samfundet

Rudersdal - 09. maj 2019 kl. 06:09 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

14. Så mange borgere i Rudersdal Kommune satte ved folketingsvalget i 2015 deres kryds ved løsgængeren Gert Lassen, der er indehaver af tøjbutikken Lassen - tøj for mænd i Birkerød. Det svarer til 0,03 procent af stemmerne fra de 51.480 vælgere i kommunen, der fandt vej til stemmeurnerne ved det seneste folketingsvalg.

I alt fik Gert Lassen 34 stemmer i Nordsjællands Storkreds.

Ikke desto mindre vil Gert Lassens navn atter være at finde på listen over kandidater i kredsen, der kan stemmes på til folketingsvalget den 5. juni.

Han vil - ligesom ved seneste valg - være opstillet som løsgænger. Dengang var han medlem af sit eget parti, Folkelisten, mens han nu er medlem af partiet JFK - Jorden Frihed Kundskab.

Googler man partiet, opdager man hurtigt, at partiet har nogle forslagsændringer, som vil sende samfundet på en radikalt anderledes kurs end den nuværende.

- Vi skal have vendt op og ned på det her samfund, og det er det, vi står for, siger Gert Lassen og uddyber:

- Dem, der skaber pengene, har magten, og problemet i dagens samfund er, at det er private finansselskaber, som styrer vores finanslovgivning. Vi skal have magten tilbage på danskernes hænder og have klippet navlestrengen til finanssektoren. Alle taler om, hvor pengene skal komme fra, men sagen er, at der er masser penge, men de havner i de forkerte lommer.

Gert Lassen er på det rene med, at han ikke har de lyseste udsigter, når det kommer til en egentlig fremtid på Christiansborg. Men for ham betyder det meget at være blevet opstillingsberettiget og få mulighed for at få sine budskaber ud til borgerne.

- Det vigtige er at bringe borgenes budskaber på bordet. Min mission er jo ikke at komme ind og klistre til en taburet. Kommunerne har lukket deres socialkontorer, så borgerne går til frisørerne og detailhandlerne, og vi modtager budskaber fra borgerne, og dem bringer jeg så videre ind i valgkampen, for politikerne ønsker ikke at drøfte dagligdagens trivialiteter. Men det gør jeg gerne, og borgerne nikker anerkendende, når de hører vores budskaber, siger Gert Lassen.

Mads Palsvig, der er formand for JFK, tilslutter sig Gert Lassens indtryk af, at vælgerne anerkender partiets budskaber.

- Vælgerne er ret kvikke, og de er helt med på, at bankerne har lavet hvidvask for milliarder, og de er helt med på, at der er ved at ske en opsplitning af dem, der har og dem, der ikke har, siger Mads Palsvig.

På partiets hjemmeside kan man læse et partiprogram, der består af 31 punkter, hvoraf en stor del kredser om den finansielle sektor. Og ifølge Mads Palsvig er det vigtigt at tage et opgør med den finansielle sektor, fordi penge betyder magt.

- Medier og uddannelsesinstitutioner fortæller os, at det er Nationalbanken, der producerer pengene, men de producerer faktisk kun sedlerne og mønterne, siger Mads Palsvig og supplerer:

- Alle de digitale penge, som vi bruger på vores betalingskort, og som bliver overført mellem konti, bliver produceret af bankerne, når vi optager lån. Det vil sige, at 97 procent af vores pengemængde er produceret af bankerne. Så hele den økonomiske magt ligger reelt hos bankerne. Det mener vi, at vi skal have en debat om, om det er det, vi ønsker, og vores forslag er, at det skal være en statsbank eller Finansministeriet, der øger pengemængden i stedet for bankerne, siger Mads Palsvig.

Udover en nytænkning af den finansielle sektor står også miljø og klima højt på JFK's dagsorden.

- Moder Jord er vores livmoder, og hvis ikke vi tager hånd om Moder Jord og klimaet, så kan alt andet være ligegyldigt, siger Gert Lassen, der slutteligt nævner fødevarer og fødevareproduktion som en mærkesag.

- Ren mad og grøn mad er god mad, og rene fødevarer er essentielt, siger Gert Lassen.

Ifølge partiets hjemmeside skal landbruget være 100 procent statskontrolleret økologisk og 100 procent frit for genmodificerede organismer (GMO), mens alle pesticider skal forbydes.

Der er folketingsvalg den 5. juni, hvor det så vil vise sig, om nok vælgere kan anerkende JFK's politiske program til, at de mener, at Mads Palsvig og Gert Lassen skal repræsentere deres holdninger i Folketinget.