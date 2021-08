Se billedserie Birkerød Gymnasium har budt velkommen til 224 nye 1.g-elever på STX, over 50 1.HF?ere og mere end 120 elever på den internationale IB-skole. Foto: Birkerød Gymnasium Foto: Photohrapher Anja Wolff

Livet er atter vendt tilbage til gymnasiet

Elever og lærere er vendt tilbage til fællesskabet på Birkerød Gymnasium med færre begrænsninger.

Rudersdal - 27. august 2021

Nu syder Birkerød Gymnasium (BG) igen af livlig aktivitet med lærere og elever, der skal finde ind i nye og gamle rutiner. Traditionen tro stod den første fredag - for en uge siden - i det nye skoleår på speed-dating og fredagscafé.

Med de corona-relaterede nedlukninger in mente er der i år mere behov for at finde tilbage til de gamle og nye omgangsformer end måske nogensinde tidligere. Samtidigt er der fulde huse i stort set alle klasser og på kostskolen, skriver BG i en pressemeddelelse.

De 224 nye 1.g-elever på STX, over 50 1.HF'ere og mere end 120 nye elever på den internationale IB-skole skal alle lære skolen, hinanden og lærerne at kende. De fleste skal også stifte bekendtskab med en helt ny skoleform, og andre skal oveni også præsenteres for en ny kultur og et nyt land.

Om at sig hej på gangen Det hele stiller store krav til eleverne og lærerne, og derfor er intro-perioden på BG en vigtig tid og et helt centralt indsatsområde.

Det er i nemlig introperioden, at der er fokus på at etablere de fælles værdier, den fælles kultur og respekt for hele skolens liv. Derfor er alle elever og alt personale involveret i intro-perioden, som otte introlærere og mere end 30 elever før og i ferien har været med til at planlægge ned til mindste detalje.

En af hjørnestenene i Birkerød Gymnasiums værdisæt er den inkluderende, åbne og tolerante uddannelsesinstitution. Netop disse værdier kommunikeres igennem speed-datingsaktiviteten, der er blevet en fast del af intro-programmet.

Her møder eleverne hinanden på tværs af skoleformer og skoletrin og får således sat ansigt på hinanden, og grundlaget for venskab og tolerance bliver skabt.

Livet er atter vendt tilbage til de fleste af landets gymnasier, her Birkerød Gymnasium, hvor fællesskabet igen skal tilbage på sporet efter sommerferien og - ikke mindst - coronanedlukning. Foto: Birkerød Gymnasium

- Det, at sige »hej« til hinanden på gangene, giver eleverne følelsen og forståelsen af at være en del af et større fællesskab, siger den logistiske hjerne bag speed- datingen, engelsklærer og samspilskoordinator på BG Stine Helth.

Hun tilføjer: - Det nedbryder barrierer og skaber relationer.

Længe ventet gensyn Speed-dating er blot en af mange samspilsaktiviteter, der ikke blot præger intro-perioden, men som er en del af skolens hverdag.

Introperioden bød også på et længe ventet gensyn med det fysiske morgenmøde. De traditionelle morgenmøder afholdes af skolens morgenmødeværter, der er elever på tværs af skoleformerne.

Mødet har ikke blot til formål at videregive praktiske informationer til samtlige elever på Birkerød Gymnasium men fungerer også som et pejlemærke for mottoet »one school - one community«, der manifesterer fællesskabets rolle på BG.

Dette italesatte BG's rektor Claus Campeotto også, da han for første gang siden sin indtrædelse i januar 2021, kunne adressere samtlige elever på Birkerød Gymnasium samlet under ét tag.

Årets første morgenmøde var selvfølgelig præget af informationer om ordensregler og meget andet.

Herunder at Birkerød Gymnasium, ligesom alle andre gymnasier landet over, er blevet 100 procent nikotin- og røgfri.