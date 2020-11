Det var en samlet og enig bestyrelse for Lions Park Birkerød, der den 19. oktober stod frem i Frederiksborg Amts Avis og fortalte om striden med Rudersdal Kommune. Fra venstres ses administrator Bjarne Johnsen ved siden af de to politisk udvalgte bestyrelsesmedlemmer, Nelli Modeweg-Hansen og Pia Grøhn Lorentsen. Herefter er det Holger Menne Christiansen og Niels Holm, inden det helt til højre er bestyrelsesformand Erik Bjørn Andersen. Foto: Lars Sandager Ramlow

Lions-administrator skruer bissen på overfor Rudersdal Kommune

Rudersdal - 02. november 2020 kl. 04:18 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Birkerød: Administrator for Lions Park Birkerød, advokat Bjarne Johnsen, beskylder Rudersdal Kommune for vildledning, pinlig forvaltning og ulovligheder. Rudersdal Kommune har IKKE instruktionsbeføjelse overfor de to kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer, Pia Grøhn Lorensen og Nelli Modeweg-Hansen, i Lions Park Birkerød.

Det slår administrator for Lions Park Birkerød, advokat Bjarne Johnsen, fast overfor Frederiksborg Amts Avis. Han henviser til den kommunale styrelseslovs § 68a stk. 3 og til en artikel om netop »instruktionsbeføjelsen«, som det anerkendte advokatfirma Horten Advokater har skrevet. Det kan læses i »Ret & Indsigt 02/2017«.

- Artiklen kan let findes ved at skrive »Kommunalbestyrelsens instruktionsbeføjelse« i Google. Det er interessant læsning, lyder det fra Bjarne Johnsen.

Han oplyser, at Pia Grøhn Lorensen og Nelli Modeweg-Hansen den 13. oktober modtog et brev fra deres partifælle og borgmester i Rudersdal, Jens Ive (V). Her gør borgmesteren det klart overfor de to kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer, at Rudersdal Kommune har instruktionsbeføjelser overfor de to.

Brev skal trækkes tilbage - Eftersom Rudersdal Kommune med brevet af 13. oktober har bedrevet klokkeklar ulovlig forvaltning, skal jeg opfordre kommunen og borgmesteren til at trække brevet tilbage. Her på Lions Park Birkerød bruger vi ikke trusler, men vi forbeholder os ret til, at hvis der ikke kommer en reaktion fra kommunen, at indbringe sagen for Ankestyrelsen, der tidligere hed Tilsynsrådet, siger Bjarne Johnsen.

Han henviser til, at det anerkendte advokatfirma Kromann Reumert også har skrevet et notat om udpegningsretten til Lions Park Birkerøds bestyrelse. I sammenfatningen af notatet står følgende:

»Det er min vurdering, at Lions Club Hillerød har kompetencen til at udpege op til tre medlemmer til bestyrelsen i Lions Park Birkerød, da et flertal af de Lions Club Birkerød-udpegede bestyrelsesmedlemmer i Lions Park Birkerøds bestyrelse i september 2019 har peget på at Lions Club Hillerød, som den Lions Club, der har kompetencen til at udpege medlemmer til bestyrelsen i Lions Park Birkerød, og da Lions Club Hillerød har udnyttet den tildelte kompetence i september 2020«.

Et forpjusket forsøg Bjarne Johnsen går nu i offensiven.

- Svaret er helt på linje med det notat, vi allerede har fået fra Horten Advokater. Der er således efterhånden ikke andre end Rudersdal Kommune med kommunaldirektør Birgitte Lundgren og borgmester Jens Ive i spidsen, der betvivler, at det er Lions Club Hillerød, der har udpegningsretten. Kommunens forsøg på at etablere en alternativ bestyrelse hos os ser derfor efterhånden noget forpjusket ud, lyder det skarpt fra administrator og advokat Bjarne Johnsen.

Til Frederiksborg Amts Avis har han sendt et brev, der også er blevet sendt til samtlige politikere i Rudersdal Kommunalbestyrelse. Her står blandt andet:

»Sammen med dette nye eksempel på ulovlig forvaltning vil det sikkert være hensigtsmæssigt, at sagerne om ulovlig fordeling af budget til plejecentrene 2011-2019, magtfordrejning i forbindelse med opsigelse af vores driftsoverenskomst, samt den ulovlige opkrævning af betydelige beløb fra alle kommunens plejehjemsbeboere i årevis, også kommer til myndighedernes kendskab«.

Bjarne Johnsen kommer herefter til de »konstaterede mulige uregelmæssigheder« på Lions Park Birkerød, som Rudersdal Kommune ifølge administrator har luftet offentligt med. I brevet, der er sendt til kommunalbestyrelsen skriver han:

»Det undrer os, at I ikke er kommet et skridt videre, det er jo snart længe siden, vi bød en revisorundersøgelse velkommen, så vi kunne blive renset. Der er nu næsten gået tre uger, så undersøgelsen kunne let have været færdig nu - men på den anden side ville det måske passe dårligt ind i planerne, hvis det allerede nu var konstateret, at der absolut intet er at komme efter«.

Til Frederiksborg Amts Avis fortsætter han:

- Jeg synes, denne sag klæder Rudersdal Kommune og borgmesteren rigtig dårligt. Det er pinlig forvaltning.

