Vibber Maria Matthiesen er ny skoleleder på Rudersdal Lilleskole, og hun vil gerne være med til at tegne en skarpere profil for skolen, som har cirka 90 elever. Foto: Joram G. Menzer

Lille skole med ny leder og store ambitioner

Rudersdal - 04. maj 2018 kl. 06:12 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye skoleleder på Rudersdal Lilleskole, Vibber Maria Matthiesen, har ambitioner på den lille skoles vegne. Her skal der være plads til alle. Også de højt begavede børn. Skolen, der ligger naturskønt et stenkast fra Holte Station og Vejlesøen, i en tidligere herskabsvilla fra 1902 har omkring 90 elever fordelt på klassetrin fra 0. til 9. klasse.

Som ny skoleleder ønsker Vibber Maria Matthiesen at være med til at tegne en skarpere profil af skolen for det omkringliggende samfund.

- Jeg har ladet mig fortælle, at skolen tidligere har haft det ry, at det var en specialskole. Men det er vi ikke, og det har vi aldrig været, og den fortælling vil vi rigtig gerne ud med, siger Vibber Maria Matthiesen.

Med blot cirka 90 elever er det ganske naturligt, at lilleskolen kan tilbyde sine elever noget andet end en skole, hvor der er 6-700 elever, og det er altså et af den slags tilfælde, hvor størrelsen gør en forskel.

- Vi er en klassisk lilleskole, og derfor kan vi noget andet, end man kan ude i folkeskolen. Vi er en skole, som bærer meget præg af at være særlig rummelig og med blik for det enkelte barn. Vores styrke er, at vi har tiden til og mulighederne for at have stor fokus på det enkelte barn. Kerneværdien for os er, at vi har muligheden for at tilrettelægge hverdagen for det enkelte barn, hvor vi kan tilgodese lige præcis, hvilke kompetencer og behov barnet har, siger Vibber Maria Matthiesen.

Ifølge den nye skoleleder resulterer det på Rudersdal Lilleskole blandt andet i, at man tilrettelægger undervisningen på en sådan måde, at man kigger på det enkelte barns kompetencer og muligheder, ligesom man arbejder meget projektorienteret. Vibber Maria Matthiesen fortæller, at man med den nye og skarpere profil også har et ønske om et større fokus på højtbegavede børn, som man mener af og til kan blive glemt på de større skoler.

- Vi en flok dejlige børn på skolen, som er særlig højt begavet, og der oplever vi, at de af og til har behov for ekstra opmærksomhed både fagligt og socialt. Mange af de højtbegavede børn kan have nogle sociale udfordringer, og derfor er det rigtig godt for dem at være i et trygt og et lille miljø, hvor de får lov til at være lige præcis den de er, siger Vibber Maria Matthiesen.

Hun supplerer: - Og så har vi selvfølgelig en større flok, som er helt almindelige lilleskole-børn, som kan lide det nære og det trygge. Den kombination i elevsammensætningen gør, at vi har mulighed for at lave en skole, hvor vi kan have stor fokus på det faglige men også på det sociale, og vi stiler rigtig meget efter at udvikle børnenes sociale kompetencer. Grundlæggende vil jeg sige, at vi har plads til computerbørn, fodbolddrenge, naturfaglige nørder og alt ind imellem.

Selvom interviewet har handlet meget om lilleskolens fokus på det enkelte barn, understreger Vibber Maria Matthiesen slutligt, at fællesskabet er mindst lige så vigtigt.

- Vi forsøger i høj graf at danne eleverne til at være en del af det store fællesskab, for fællesskabet er fuldstændig uundgåeligt, hvis man vil være på en lilleskole, både som forældre, elev og lærer. Fællesskabet er jo helt grundlæggende en essentiel del af vores samfund, og tanken med at have blik for det enkelte barn, handler i høj grad også om på den måde at gøre dem til en del af et fællesskab, siger Vibber Maria Matthiesen.

