Bandet Skrallebang består af Nana Bang Kirkegaard og Søren Jensen, der spiller aktive koncerter for børn og barnlige sjæle med masser af leg og bevægelse. På søndag giver de to koncerter på Hovedbiblioteket i Birkerød, klokken 10.30 og klokken 11.30. Foto: Presse

Lille Virgil kommer til byen og holder indflytterfest med koncert

Et hønsehus med en etbenet hane. En købmand med en ene-og-alene-stork på taget. Den store sorte smed og fru Madsen, der bor i et tårn med en vejrhane.

Særlig sang til Lille Virgil

I udstillingen kan man blandt andet spille dukketeater, besøge købmanden, være smed for en dag - og undre sig over mange fantasifulde ord fra forfatterens pen, som for eksempel en himstergimsfugl og en tullinip. Man kan lege og digte i udstillingen hele efteråret fra på søndag, hvor der klokken 10.00 er indflytterfest for Lille Virgil med sodavand og lakridspiber.