Lige til højrebenet: Unge involveret i ny ungestrategi

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal har netop godkendt kommunens nye ungestrategi. Strategien har et stærkt tværgående sigte, som skal sikre, at Rudersdal Kommune ser, hører og understøtter unge.

Formand for Kultur og Fritidsudvalget Kristine Thrane (S) fortæller, at ungestrategien, som er udviklet af og sammen med unge, skal sikre relevans og aktualitet i de muligheder og tilbud, som kommunen har til unge borgere.

- Strategien sætter retning for alle initiativer målrettet unge mellem 13-25 år i deres frie tid, og sikrer, at der er en sammenhæng mellem sociale og pædagogiske indsatser, projekter, fysiske rammer og unge brugeres behov, forklarer hun.

15 lokale unge i alderen 14-20 år har været helt centrale i udviklingen af strategien. De unge har over en længere periode diskuteret ungeliv i Rudersdal: hverdagsliv, udfordringer og ønsker til fremtidige initiativer og samarbejde mellem unge i kommunen. Dette mundede ud i en række workshops for folkeskole- og gymnasieklasser, hvor perspektiver og ideer blev indsamlet.

- Jeg er stolt over det flotte involverende arbejde, der ligger bag strategien: Det er en strategi skrevet af de unge - for de unge. Og jeg glæder mig til at få strategien ud at leve overalt i vores kommune, lyder det fra Kristine Thrane.