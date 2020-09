Roger Buch, der er forskningsleder og centerchef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er ikke i tvivl om, at enhver Venstre-borgmester har siddet og bandet for sig selv efter udgivelsen af forhenværende Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussens bog. Bogen har afstedkommet flere interviews, hvor Løkke blandt andet har genoplivet sin gamle ide om et regeringssamarbejde hen over midten. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Lektor: Et nyt parti fra Løkke kan blive et problem for Venstre

Rudersdal - 01. september 2020 kl. 20:04 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis forhenværende Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen gør alvor af sine tanker om et nyt parti, kan det blive et problem for Venstre ved næste års kommunalvalg. Det vurderer Roger Buch, der er forskningsleder og centerchef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Hvis Lars Løkke Rasmussen kunne finde på at lave et nyt parti, ville det selvfølgelig kunne få en ret afgørende betydning for, hvordan det kommer til at gå Venstre ved kommunalvalget næste år, siger Roger Buch til Frederiksborg Amts Avis.

Roger Buch mener, at hvis Lars Løkke Rasmussen laver et nyt parti, så vil han også opstille det ved næste års kommunalvalg.

- Det vil uden tvivl ikke være det vigtigste for partiet, men omvendt må man også sige, at Lars Løkke har en ballast i form af at han har været amtsborgmester (i det tidligere Frederiksborg Amt, red.) og har lavet en kommunalreform. Så han er jo i den grad inde i det kommunalpolitiske område, og vi ved, at alle nye partier prøver sig ved kommunalvalg, for det kan jo være en affyringsrampe frem mod et senere folketingsvalg, siger Roger Buch.

Forskningslederen mener, at Lars Løkke Rasmussen reelt har to valg; at forlade politik eller at stifte et nyt parti. Han ser således ikke, at der er en væsentlig fremtid for Løkke i Venstre. Roger Buch understreger, at Venstres største udfordring frem mod næste års kommunalvalg er de generelt dårlige meningsmålinger for blå blok.

- Blå blok er gået massivt tilbage siden 2017. Det er primært Dansk Folkeparti, der har afleveret to tredjedel af deres vælgere, men det er også et parti som Liberal Alliance, og der hjælper det ikke meget, at Nye Borgerlige og de konservative har fremgang. Det kan slet ikke kompensere for tabet, siger Roger Buch.

Udgivelsen af Løkkes nye bog »Om de fleste og det meste« og interviews i forbindelse med bogen har skabt røre flere steder i Venstre-baglandet, og Roger Buch er ikke i tvivl om, at man også som Venstre-borgmester helst havde været weekendens virak foruden.

- Sådan en weekend som den her vil man som Venstre-borgmester selvfølgelig helst være fri for. Enhver Venstre-bogmester sidder jo og bander for sig selv og er træt af det her, fordi Venstre skal bruge sine kræfter på fortiden og indre slagsmål i stedet for at bruge energien på at bekæmpe de politiske modstandere og især den røde blok, siger Roger Buch, der tilføjer:

- Det er jo det, der må optage en Venstre-borgmester; hvordan kan vi få skubbet den rød blok ned af sejrspodiet? De landsdækkende meningsmålinger viser jo, at den røde blok på nuværende tidspunkt står til at få et fantastisk godt kommunalvalg.