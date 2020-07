Ledigheden rammer højeste niveau

Arbejdsløsheden i Rudersdal er steget med 40,5 procent under coronaforåret, men kommunen har allerede forberedt sig op at rådgive flere ledige

Ledigheden i Rudersdal nærmer sig højeste niveau i mange år. Det viser beregninger fra 3F på baggrund af den nyeste opgørelse over ledighedstallene. Og det er ikke kun i Rudersdal, at ledigheden sætter rekord. Det samme gør sig gældende for Hørsholm og Allerød. I Rudersdal er ledigheden steget med 40,5 procent fra februar til maj, men ledigheden kan vokse yderligere i augsust og september i takt med, at hjælpepakkerne løber ud.