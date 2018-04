Larmende eftersøgning gav sure borgere

»Især helikopteren er noget, man lægger mærke til, når rotorbladene flænser luften og øger lydniveauet i området betragteligt, og det modtog vi flere opkald om i nattens løb. På grund af helikopterens larm er det forståeligt nok, at man ringer ind og forhører sig om, hvorfor en helikopter fra politiet hænger og larmer, når man forsøger at få sin skattede nattesøvn. Når man så får en - i vores øjne - god forklaring på, hvad der ligger bag helikopterens snurren, så kan vi ikke forstå, at mishaget med helikopteren ikke hører op med det samme. Men der var nogen, der mente, at den eftersøgning måtte klares uden helikopteren«.

»Vi sender en helikopter i luften, når vi vurderer, det er nødvendigt, og i dette tilfælde for måske at redde liv. Vi sender ikke en helikopter i luften for at genere. Vi beklager opstødet, men vi skulle lige ud med det«, skriver politiet på Facebook, hvor de dog også tilføjer, at langt størstedelen af borgerne har forståelse for, at politiets arbejde nogle gange kan larme eller komme i vejen for borgernes planer.