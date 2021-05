Se billedserie Kristine Thrane (formand for Kultur- og fritidsudvalget), Kristine Stub Rønø modtager Ungdomslederprisen 2020, Jens Ive og Jens Darket (formand for Folkeoplysningsudvalget).

Langt tilløb til prisuddeling

Onsdag den 19. maj blev det endelig muligt at hædre modtagerne af Kulturprisen, Frivilligprisen, Talentprisen og Ungdomslederprisen.

Kommunens engagerede ildsjæle har måttet vente længe på at blive hædret med rosende ord, blomster og borgmester-tale, der skulle have fundet sted ved den traditionsrige Frivilligfest tilbage i september. Men situationen omkring corona gjorde, at festen blev aflyst, og de rosende ord og den officielle hædring har først har været mulig nu. Og det ved et lille lukket arrangement.

Prismodtagere 2020:

Kulturprisen

Lars Wiskum - kendt ansigt i Vedbæk og modtager af Kulturprisen 2020. Lars Wiskum er en drivkraft i det lokale kulturliv i Vedbæk, bl.a. som en af initiativtagerne for Vedbæk Havnedag. Lars Wiskum brænder for fællesskab, natur, bevægelse og oplevelser i hele Rudersdal. Han kan ikke lade være at engagere sig i et væld af arrangementer og aktiviteter, som bidrager til et sundt, oplevelsesrigt og spændende kulturliv i kommunen.

Frivilligprisen

Sri Sai Das har gjort frivillighed og engagement til en livsstil. Das tildeles Frivilligprisen for sit store engagement bl.a. som formand for Kræftens Bekæmpelse (KB), lokalafdeling i Rudersdal, bestyrelsesmedlem i Birkerød Flygtningekontakt, besøgsven hos Røde Kors samt ihærdig deltager i Birkerøds torvedage. Empati, videndeling, ordentlighed og et meget kærligt og positivt menneskesyn er kendetegnende for Das.

Talentprisen

Peter Anton Juhl Madsen tildeles Talentprisen for 2020 inden for kategorien 'Kunst og Kultur'. Som elev fra Rudersdal Musikskole har han vist sig at være i besiddelse af en fantastisk musikalitet og et formidabelt teknisk overskud, en unik evne til både at fordybe sig i musikken og også udtrykke den på følsomste måde - et stort talent.

Ungdomslederprisen

Kristine Stub Rønø modtager Ungdomslederprisen 2020. Som spejder i 1. Holte gruppe, Det Danske Spejderkorps har hun siden hun været barn været en aktiv del af spejderlivet. De sidste 10 år som leder af 1. Holte gruppes minispejdere, hvor Kristine med mod og engagement er et forbillede og en ven for mange. Kristine evner også at tænker udover egne rækker og tager initiativer til fællesskaber på tværs af foreninger.

Fakta

Priserne uddeles under normale omstændigheder ved årets Frivilligfest på Frivillig Fredag (sidste fredag i september) af borgmesteren.

Hver prismodtager får, udover æren, et diplom, en buket blomster og et værk af Årets Kunstner. Dog modtager Talentprisvinderen i stedet for et værk af Årets Kunstner en statuette samt 3.000 kr. Årets kunstner var i 2020 Peter Kühn-Nielsen.

Indstil til kulturens priser 2021

Det er allerede nu muligt at indstille til dette års priser. Kender du nogen, der fortjener et skulderklap og en ekstra anerkendelse, så indstil via Rudersdal Kommunes hjemmeside.