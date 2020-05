Charlotte Juul Kemnitz har tidligere været selvstændig med en arbejdsuge på mere end 70 timer, men en behandling for brystkræft fik den 54-årige kvinde til at spørge sig selv: »Hvad vil jeg egentlig med mit arbejdsliv?«.Privatfoto

Langt sygdomsforløb fik Charlotte til at genoverveje sit arbejdsliv

Rudersdal - 14. maj 2020 kl. 18:09

I kølvandet på en behandling for brystkræft fulgte flere spørgsmål om fremtidens arbejdsliv for Charlotte Juul Kemnitz, der havde været selvstændig med arbejdsuger på over 70 timer.

Charlotte Juul Kemnitz er nu målrettet på vej fra en længere sygemelding til et nyt arbejdsliv. Efter sygemeldingen fulgte nemlig spørgsmål om, hvad der er vigtigt i livet, og om et arbejdsliv, hvor man aldrig har fri, er værd at stræbe efter.

Behandlingen for brystkræft gav således Charlotte Juul Kemnitz en naturlig pause på et fortravlet liv som selvstændig, og derfor var svaret simpelt, men ikke nødvendigvis enkelt at erkende: Hun ville finde en bedre balance mellem arbejds- og privatliv, og det skulle ikke længere være som selvstændig.

- Efter at have fået konstateret og behandlet brystkræft var jeg nået til et sted, hvor jeg efterhånden erkendte, at jeg aldrig havde haft fri, lyder det fra Charlotte Juul Kemnitz.

Hun fortsætter: - Når jeg ser fremad, har jeg et ønske om en bedre balance i mit liv. Jeg har et ønske om at være mere for min familie og i virkeligheden også at have andet i mit liv end bare min egen virksomhed. Kort sagt: Jeg er 54 år i dag, og hvad vil jeg med resten af mit arbejdsliv?

Charlotte Juul Kemnitz er sygemeldt og ønsker i første omgang at komme tilbage til arbejdsmarkedet 20-25 timer om ugen af hensyn til både en kommende arbejdsgiver og til sig selv i forhold til, hvad hun kan løfte af arbejdsopgaver efter en længere sygdomsperiode.

Slutmålet er dog efterhånden at komme tilbage til en 37 timers arbejdsuge.

Hun deltager i øjeblikket i et såkaldt formidlingsforløb hos Rudersdal Kommunes faste samarbejdspartner Væksthuset. Formålet med et formidlingsforløb er overordnet at hjælpe ledige eller sygemeldte tilbage i job gennem forskellige indsatser og praktikker.

- Et formidlingsforløb er et individuelt og skræddersyet forløb, som bliver tilbudt borgere i Rudersdal, der er tæt på arbejdsmarkedet, men som har behov for en eller anden form for støtte, forklarer konsulent i Væksthuset Noël Winkelman, der tilføjer:

- I Charlottes tilfælde har det blandt andet drejet sig om at udvikle en ny arbejdsidentitet og få afklaret, hvordan hun bedst muligt kan bringe sine kompetencer i spil under nye forudsætninger, når hun bevæger sig fra at arbejde 70+ timer om ugen på ledelsesplan til et helt andet arbejdsliv med deltidsarbejde.

Charlotte Juul Kemnitz kalder samarbejdet med Noël Winkelmann for inspirerende.

- Min faste konsulent i Væksthuset, Noël, er et godt match. På mange måder spejler vi hinanden. Det er et inspirerende samarbejde, hvor Noël er god til at tænke ud af boksen, kaste nye ideer op i luften og trykprøve mine forslag og samtidig forholde sig konkret til, hvad der er muligt på arbejdsmarkedet netop nu, siger Charlotte Juul Kemnitz.

På grund af coronakrisen foregår al kommunikation mellem Charlotte Juul Kemnitz og Noël Winkelmann telefonisk. Det ser Charlotte Juul Kemnitz ikke som et problem.

Tværtimod har hun ønsket at fortsætte forløbet, selv om store dele af erhvervs-Danmark har været lukket ned.

- For mig er processen lige nu det vigtigste. Problemet er mest, at det er vanskeligt at følge op, fordi aktiviteten er lav i virksomhederne, siger Charlotte Juul Kemnitz, mens Noël Winkelmann supplerer:

- Det er rigtigt, at krisen har sat meget i stå. Omvendt er der også en masse aktivitet i virksomhederne og Charlottes og min opgave er jo blandt andet at fange de åbninger, der er og som vi i stigende grad oplever, der er. Derudover handler det for Charlotte i høj grad om at udvide og aktivere sit beskæftigelsesrettede netværk, afklare hvordan hun kan bringe sine kompetencer i spil under helt nye forudsætninger gennem nye jobsøgningsstrategier, brancheafklaring og identifikation af arbejdsopgaver. Her hjælper både Jobcenter og Væksthuset hende.

Charlotte Juul Kemnitz er lige nu et sted i sit forløb med Jobcenteret og Væksthuset, hvor hun er parat til at søge aktivt, men hvor hun, fordi hun modtager sygedagpenge, oplever, at hun befinder sig lidt i en lovgivningsmæssig gråzone, hvor det er vanskeligt at navigere mellem de forskellige regler.

- Jeg må gerne sende et CV til en virksomhed, men som reglerne på sygedagpenge er, må jeg ikke være aktivt opsøgende. Det betyder, at jeg ikke må ringe til virksomheden og følge op på, om de har fået mit CV, siger Charlotte Juul Kemnitz.

- Det er jo udtryk for, at Charlotte rykker tættere og tættere på ikke længere at være sygemeldt men at træde ind på arbejdsmarkedet igen, lyder det fra Noël Winkelmann, der har forståelse for problematikken.